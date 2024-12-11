В ХМАО рухнули цены на красную рыбу

Покупатели заметили снижение цен на красную рыбу в магазинах Ханты-Мансийского автономного округа. Стоимость форели в отдельных торговых точках упала почти на 40%, рассказали URA.RU сами югорчане.
«Заметила, что цены на форель начали скидывать. Потрошеную рыбу можно найти по тысяче рублей за килограмм. В конце ноября брала на праздники тоже здесь, тогда она стоила больше полутора тысячи. А целую с головой сейчас вообще за 700 рублей продавали. Фасованное филе вроде бы тоже немного подешевело — 200 граммов продают по 350-400 рублей. Но оно уже слабосоленое», — делится покупательница в Нижневартовске.
По словам клиентов, кроме форели, в отдельных торговых точках подешевела и горбуша. «Замороженные тушки без головы нашли примерно за 300-350 рублей за кило. Их разобрали буквально за день. Видимо, в магазине были остатки», — делится другая югорчанка.
Согласно информации в приложениях курьерских агрегаторов и сетевых магазинов, стоимость красной рыбы в отдельных торговых точках действительно снизилась. Скидки, на момент публикации новости, варьируются примерно в пределах 12—37%.
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