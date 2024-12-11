11 декабря 2024

В ХМАО рухнули цены на красную рыбу

Жители ХМАО заметили резкое снижение цен на красную рыбу
© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчане заметили снижение цен на красную рыбу
Югорчане заметили снижение цен на красную рыбу Фото:

Покупатели заметили снижение цен на красную рыбу в магазинах Ханты-Мансийского автономного округа. Стоимость форели в отдельных торговых точках упала почти на 40%, рассказали URA.RU сами югорчане.

«Заметила, что цены на форель начали скидывать. Потрошеную рыбу можно найти по тысяче рублей за килограмм. В конце ноября брала на праздники тоже здесь, тогда она стоила больше полутора тысячи. А целую с головой сейчас вообще за 700 рублей продавали. Фасованное филе вроде бы тоже немного подешевело — 200 граммов продают по 350-400 рублей. Но оно уже слабосоленое», — делится покупательница в Нижневартовске.

По словам клиентов, кроме форели, в отдельных торговых точках подешевела и горбуша. «Замороженные тушки без головы нашли примерно за 300-350 рублей за кило. Их разобрали буквально за день. Видимо, в магазине были остатки», — делится другая югорчанка.

Согласно информации в приложениях курьерских агрегаторов и сетевых магазинов, стоимость красной рыбы в отдельных торговых точках действительно снизилась. Скидки, на момент публикации новости, варьируются примерно в пределах 12—37%.

Ранее URA.RU рассказывало, во сколько россиянам обойдется новогодний ужин. По сравнению с прошлым годом, цена на набор продуктов выросла почти на 14%.

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Покупатели заметили снижение цен на красную рыбу в магазинах Ханты-Мансийского автономного округа. Стоимость форели в отдельных торговых точках упала почти на 40%, рассказали URA.RU сами югорчане. «Заметила, что цены на форель начали скидывать. Потрошеную рыбу можно найти по тысяче рублей за килограмм. В конце ноября брала на праздники тоже здесь, тогда она стоила больше полутора тысячи. А целую с головой сейчас вообще за 700 рублей продавали. Фасованное филе вроде бы тоже немного подешевело — 200 граммов продают по 350-400 рублей. Но оно уже слабосоленое», — делится покупательница в Нижневартовске. По словам клиентов, кроме форели, в отдельных торговых точках подешевела и горбуша. «Замороженные тушки без головы нашли примерно за 300-350 рублей за кило. Их разобрали буквально за день. Видимо, в магазине были остатки», — делится другая югорчанка. Согласно информации в приложениях курьерских агрегаторов и сетевых магазинов, стоимость красной рыбы в отдельных торговых точках действительно снизилась. Скидки, на момент публикации новости, варьируются примерно в пределах 12—37%. Ранее URA.RU рассказывало, во сколько россиянам обойдется новогодний ужин. По сравнению с прошлым годом, цена на набор продуктов выросла почти на 14%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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