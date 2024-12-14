Киркоров похвастался размерами своего новогоднего дерева. Видео

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Киркоров уже нарядил елку на Новый год
Киркоров уже нарядил елку на Новый год Фото:

Российский певец Филипп Киркоров уже приобрел и нарядил елку к Новому году. Он выложил видео с праздничным деревом, отметив, что его отец и дети участвовали в украшении символа праздника. 

«Прямо как из детства. С таким вот дождиком серебряным, зеркальным, который будет отзеркаливать все негативное, все плохое оставим в уходящем году, а настоящий берем вот свет, добро, тепло», — завил артист. Киркоров также поделился, что этот год был для него годом семьи, и он наряжал елку вместе с семьей. В процессе участвовали его дети и отец.

Артист подчеркнул, что дом пропитан запахом ели и хвои. По его мнению, это создает новогоднюю атмосферу и не хватает только мандаринов и салата «Оливье».

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Российский певец Филипп Киркоров уже приобрел и нарядил елку к Новому году. Он выложил видео с праздничным деревом, отметив, что его отец и дети участвовали в украшении символа праздника.  «Прямо как из детства. С таким вот дождиком серебряным, зеркальным, который будет отзеркаливать все негативное, все плохое оставим в уходящем году, а настоящий берем вот свет, добро, тепло», — завил артист. Киркоров также поделился, что этот год был для него годом семьи, и он наряжал елку вместе с семьей. В процессе участвовали его дети и отец. Артист подчеркнул, что дом пропитан запахом ели и хвои. По его мнению, это создает новогоднюю атмосферу и не хватает только мандаринов и салата «Оливье».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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