«АвтоВАЗ» поднял цены на автомобили

Цена на некоторые автомобили, производимые «АвтоВАЗ» выросли. Об изменении стоимости пишет Mash. По данным автора материала, вездеход Niva Travel в классической комплектации подорожал с 1, 31 миллиона до 1,33 миллионов рублей.
«Начали с Niva Travel — в самый сезон для вездеходов. Комплектация Classic стоила 1,31 млн рублей, теперь — 1,33 млн рублей. Comfort — была 1,40 млн рублей, стала — 1,44 млн рублей», — сообщает Mash.
Отмечается, что выросла цена и за комплектацию Black. Теперь она составляет 1,57 миллиона рублей. Автор публикации отметил, что с официального сайта «АвтоВАЗ» исчезли данные о выгодных предложениях и автокредитах.
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