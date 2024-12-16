«АвтоВАЗ» поднял цены на автомобили

Mash: «АвтоВАЗ» повысил цены на Lada
© Служба новостей «URA.RU»
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Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» поднял цены на автомобили
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» поднял цены на автомобили Фото:

Цена на некоторые автомобили, производимые «АвтоВАЗ» выросли. Об изменении стоимости пишет Mash. По данным автора материала, вездеход Niva Travel в классической комплектации подорожал с 1, 31 миллиона до 1,33 миллионов рублей. 

«Начали с Niva Travel — в самый сезон для вездеходов. Комплектация Classic стоила 1,31 млн рублей, теперь — 1,33 млн рублей. Comfort — была 1,40 млн рублей, стала — 1,44 млн рублей», — сообщает Mash.

Отмечается, что выросла цена и за комплектацию Black. Теперь она составляет 1,57 миллиона рублей. Автор публикации отметил, что с официального сайта «АвтоВАЗ» исчезли данные о выгодных предложениях и автокредитах. 

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Цена на некоторые автомобили, производимые «АвтоВАЗ» выросли. Об изменении стоимости пишет Mash. По данным автора материала, вездеход Niva Travel в классической комплектации подорожал с 1, 31 миллиона до 1,33 миллионов рублей.  «Начали с Niva Travel — в самый сезон для вездеходов. Комплектация Classic стоила 1,31 млн рублей, теперь — 1,33 млн рублей. Comfort — была 1,40 млн рублей, стала — 1,44 млн рублей», — сообщает Mash. Отмечается, что выросла цена и за комплектацию Black. Теперь она составляет 1,57 миллиона рублей. Автор публикации отметил, что с официального сайта «АвтоВАЗ» исчезли данные о выгодных предложениях и автокредитах. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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