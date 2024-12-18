В Совбезе оценили работу силовиков по делу убийства генерала Кириллова

Работа правоохранительных органов по задержанию подозреваемого в убийстве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, начальника войск РХБЗ Вооруженных Сил РФ, демонстрирует высокий уровень профессионализма. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Высокой оценки заслуживает оперативная работа наших правоохранительных органов, в результате которой был задержан подозреваемый...» — заявил Медведев. Он назвал убийство Кириллова «подлым преступлением».
В ходе расследования теракта в Москве, в результате которого скончался генерал-лейтенант, был арестован 29-летний уроженец Узбекистана. По информации Следственного комитета, во время допроса задержанный признался, что его завербовали агенты украинских спецслужб. Ему якобы пообещали 100 тысяч долларов и возможность переезда в Европу в обмен на убийство генерала, передает RT.
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