Украинская армия в Курахово ДНР получила приказ держать позиции до инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа, намеченной на 20 января 2025 года. Об этом рассказал глава комиссии по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Киев отдал приказ группировке украинских войск в Курахово ДНР держаться до инаугурации Дональда Трампа», — передает слова Рогова РИА Новости. Он добавил, что военным нужно «дотянуть любой ценой», хотя у них есть понимание, что долго они не продержатся.
Курахово — последний крупный населенный пункт в западной части ДНР, который контролируется Украиной. Ситуация для ВСУ в этом районе оценена как критическая, так как последний путь снабжения находится под контролем российских войск.
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