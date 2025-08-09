На автодороге «Чебаркуль-Уйское-Сурменевский-Магнитогорск» в Верхнеуральском районе Челябинской области вечером 9 августа произошло смертельное ДТП. 52-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva погиб на месте происшествия, опрокинувшись в кювет. Об этом URA.RU рассказали в Госавтоинспекции региона.
«По предварительным данным, около 21 часа мужчина 1973 года рождения потерял управление, автомобиль съехал в правый кювет и перевернулся. В результате ДТП водитель скончался от полученных травм», — уточнили в ведомстве.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции. Выясняются обстоятельства происшествия.
Как сообщало URA.RU ранее, утром 9 августа в лобовом столкновении двух автомобилей «Лада Калина» на трассе Челябинск — Троицк — граница с Республикой Казахстан погибли два человека. В этот же день на дороге Касли — Красноуфимск Renault Laguna сбил лося. В результате аварии скончалась 17-летняя пассажирка.
