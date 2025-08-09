09 августа 2025
08 августа 2025

На челябинской трассе внедорожник улетел в кювет, один погибший. Фото

На трассе «Чебаркуль-Магнитогорск» погиб водитель Chevrolet Niva
Правоохранители разбираются в обстоятельствах аварии
Правоохранители разбираются в обстоятельствах аварии

На автодороге «Чебаркуль-Уйское-Сурменевский-Магнитогорск» в Верхнеуральском районе Челябинской области вечером 9 августа произошло смертельное ДТП. 52-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva погиб на месте происшествия, опрокинувшись в кювет. Об этом URA.RU рассказали в Госавтоинспекции региона.

«По предварительным данным, около 21 часа мужчина 1973 года рождения потерял управление, автомобиль съехал в правый кювет и перевернулся. В результате ДТП водитель скончался от полученных травм», — уточнили в ведомстве.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции. Выясняются обстоятельства происшествия.

Как сообщало URA.RU ранее, утром 9 августа в лобовом столкновении двух автомобилей «Лада Калина» на трассе Челябинск — Троицк — граница с Республикой Казахстан погибли два человека. В этот же день на дороге Касли — Красноуфимск Renault Laguna сбил лося. В результате аварии скончалась 17-летняя пассажирка.

Машина съехала в кювет и перевернулась
Машина съехала в кювет и перевернулась


