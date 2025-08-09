Фейерверк прогремел в Историческом сквере
В Екатеринбурге празднования Дня строителя завершили фейерверком. Этим поделился читатель URA.RU.
«Очень громкий салют. Его видно из-за домов», — поделился собеседник. Он прогремел в Историческом сквере.
Ранее в честь Дня строителя в Екатеринбурге прошел концерт с участием Димы Билана, после которого в метро образовались большие очереди из-за наплыва людей. Праздничные мероприятия освещались в онлайн-трансляции URA.RU.
