09 августа 2025

В Кольцово массово задерживаются рейсы

Самолеты задерживаются в четыре города России
Самолеты задерживаются в четыре города России Фото:

В Кольцово массово задерживаются рейсы. Задержки варьируются от двух до почти пяти часов. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта.

Всего задержано пять рейсов — по два рейса от авиакомпаний «Победа» и Red Wings и один от Nordwind. Пассажиром борта до Томска от Red Wings придется ждать около четырех с половиной часов — по расписанию самолет должен был вылететь 9 августа из Екатеринбурга в 03:15. Сейчас вылет запланирован на 07:50 этого же дня.

Другой самолет от авиакомпании задерживается в Геленджик на почти три часа. Рейсы от «Победы» переносятся на меньшее время — в Сочи с 05:35 на 07:30, а в Москву с 06:00 на 09:40. Борт от Nordwind в Сочи задерживается на три часа.

