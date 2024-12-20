В Петербурге пенсионерка подожгла фейерверк прямо в отделении банка. Сообщили о минимум 35 залпах.
«Женщину вынудили купить фейерверк и прийти в офис банка, а затем запустить его там, что пенсионерка в итоге и сделала», — передает telegram-канал «Mash на Мойке». По словам источника, пенсионерку заставили отомстить сами же мошенники.
Отмечается, что петербурженке звонили якобы сотрудники портала «Госуслуги» и сообщили ей об утечке личных данных, а затем поступил звонок от мошенников. Они представились силовиками и убедили женщину перевести все деньги на «более безопасный счет». За несколько дней она перевела более одного миллиона рублей.
Ранее генеральный директор Профессиональной юридической группы Давид Адамс рассказал о неочевидном обмане мошенников через СНИЛС, который привязан к аккаунту «Госуслуг». По его словам, злоумышленники знают ваш номер, это значительно упрощает процесс взлома учетной записи.
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