В Петербурге пенсионерка зажгла фейерверк в отделении банка, чтобы «отомстить» обокравшим ее мошенникам

Пенсионерка в отместку мошенникам запустила фейерверк в отделении банка
© Служба новостей «URA.RU»
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Сами же мошенники заставили женщину купить фейерверк и запустить его в банке
Сами же мошенники заставили женщину купить фейерверк и запустить его в банке Фото:

В Петербурге пенсионерка подожгла фейерверк прямо в отделении банка. Сообщили о минимум 35 залпах.

«Женщину вынудили купить фейерверк и прийти в офис банка, а затем запустить его там, что пенсионерка в итоге и сделала», — передает telegram-канал «Mash на Мойке». По словам источника, пенсионерку заставили отомстить сами же мошенники.

Отмечается, что петербурженке звонили якобы сотрудники портала «Госуслуги» и сообщили ей об утечке личных данных, а затем поступил звонок от мошенников. Они представились силовиками и убедили женщину перевести все деньги на «более безопасный счет». За несколько дней она перевела более одного миллиона рублей.

Ранее генеральный директор Профессиональной юридической группы Давид Адамс рассказал о неочевидном обмане мошенников через СНИЛС, который привязан к аккаунту «Госуслуг». По его словам, злоумышленники знают ваш номер, это значительно упрощает процесс взлома учетной записи.

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В Петербурге пенсионерка подожгла фейерверк прямо в отделении банка. Сообщили о минимум 35 залпах. «Женщину вынудили купить фейерверк и прийти в офис банка, а затем запустить его там, что пенсионерка в итоге и сделала», — передает telegram-канал «Mash на Мойке». По словам источника, пенсионерку заставили отомстить сами же мошенники. Отмечается, что петербурженке звонили якобы сотрудники портала «Госуслуги» и сообщили ей об утечке личных данных, а затем поступил звонок от мошенников. Они представились силовиками и убедили женщину перевести все деньги на «более безопасный счет». За несколько дней она перевела более одного миллиона рублей. Ранее генеральный директор Профессиональной юридической группы Давид Адамс рассказал о неочевидном обмане мошенников через СНИЛС, который привязан к аккаунту «Госуслуг». По его словам, злоумышленники знают ваш номер, это значительно упрощает процесс взлома учетной записи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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