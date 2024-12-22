Россия возобновила поставки нефти в Венгрию по «Дружбе»

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Сийярто заявил о возобновлении поставок нефти из России в Венгрию
Сийярто заявил о возобновлении поставок нефти из России в Венгрию Фото:
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Поставки нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба» из России в Венгрию возобновились. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Ранее прокачка была приостановлена из-за технических проблем.

«Возобновилась транспортировка сырой нефти в Венгрию по нефтепроводу „Дружба“. Энергоснабжение Венгрии безопасно!» — заявил Сийярто. Об этом он написал в своих соцсетях.

Нефтепровод «Дружба» имеет две ветки: южную и северную. Южная ветка идет в Чехию, Словакию и Венгрию, которые продолжают получать поставки. В то время как северная ветка, идущая в Польшу и Германию, остается нерабочей из-за санкций Европейского Союза.

Летом этого года Украина заблокировала поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию из-за санкций в отношении «Лукойла». Страны просили отменить это решение, однако Еврокомиссия отклонила просьбу.

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Поставки нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба» из России в Венгрию возобновились. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Ранее прокачка была приостановлена из-за технических проблем. «Возобновилась транспортировка сырой нефти в Венгрию по нефтепроводу „Дружба“. Энергоснабжение Венгрии безопасно! » — заявил Сийярто. Об этом он написал в своих соцсетях. Нефтепровод «Дружба» имеет две ветки: южную и северную. Южная ветка идет в Чехию, Словакию и Венгрию, которые продолжают получать поставки. В то время как северная ветка, идущая в Польшу и Германию, остается нерабочей из-за санкций Европейского Союза. Летом этого года Украина заблокировала поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию из-за санкций в отношении «Лукойла». Страны просили отменить это решение, однако Еврокомиссия отклонила просьбу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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