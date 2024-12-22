Россия возобновила поставки нефти в Венгрию по «Дружбе»

Поставки нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба» из России в Венгрию возобновились. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Ранее прокачка была приостановлена из-за технических проблем.
«Возобновилась транспортировка сырой нефти в Венгрию по нефтепроводу „Дружба“. Энергоснабжение Венгрии безопасно!» — заявил Сийярто. Об этом он написал в своих соцсетях.
Нефтепровод «Дружба» имеет две ветки: южную и северную. Южная ветка идет в Чехию, Словакию и Венгрию, которые продолжают получать поставки. В то время как северная ветка, идущая в Польшу и Германию, остается нерабочей из-за санкций Европейского Союза.
Летом этого года Украина заблокировала поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию из-за санкций в отношении «Лукойла». Страны просили отменить это решение, однако Еврокомиссия отклонила просьбу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.