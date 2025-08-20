Бросил больную мать и оплатил лечение отца в России: драма семьи главкома ВСУ Александра Сырского

Отец главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, Станислав, находится в критическом состоянии. Об этом сообщил брат украинского военачальника Олег Сырский в беседе с РИА Новости, попросив не тревожить их семью. У Станислава Сырского в последние годы значительно ухудшилось состояние здоровья из-за разногласий между Александром Сырским и родителями относительно событий на Украине. После начала СВО в феврале 2022 года генерал ВСУ существенно сократил общение с семьей. Что известно об отношениях Сырского с родителями и братом — в материале URA.RU.
Что известно о семье Сырского
Родители главкома ВСУ
Отец генерала Станислав Сырский ранее служил в вооруженных силах и имел звание полковника Советской армии. Его мать, Людмила Сырская (урожденная Куркина), находясь на пенсии, поет в хоровом коллективе и занимается работами на дачном участке. Женщина активно пользуется социальной сетью «Одноклассники», где регулярно публикует материалы, выражающие поддержку России, а также, по всей видимости, придерживается критической позиции в отношении украинских властей. В частности, Людмила Сырская проявляла одобрение высказываниям бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского по вопросам, связанным с Украиной.
Брат Олег Сырский
Брат Александра Сырского, Олег, также проживает на территории Владимирской области. По словам Ольги, хорошо знакомой с семьей Сырских, оба брата в детстве отличались самостоятельностью и независимостью характера.
Как сообщает телеканал «Зебра ТВ», в 2012 году младший брат генерала оказался фигурой в криминальной хронике: он позвонил в полицию с сообщением о якобы заложенном взрывном устройстве в одном из торговых центров Владимира. Впоследствии выяснилось, что сообщение не соответствовало действительности. Было установлено, что Олег находился в состоянии алкогольного опьянения и совершил звонок с целью мести сотруднику службы безопасности торгового центра, с которым у него произошел конфликт. В 2014 году Ленинский районный суд города Владимира постановил взыскать с Олега штраф в размере 30 тысяч рублей, а также обязал его компенсировать полиции ущерб на сумму 4,3 тысячи рублей.
В интервью агентству ТАСС Олег Сырский заявил, что уже длительное время не поддерживает связи с братом, не располагает информацией о его местонахождении и деятельности. Он отметил, что Александр много лет назад уехал на Украину.
Семья Сырского поддерживает Россию
По сообщению одной из знакомых семьи, после того как родители Сырского узнали о деятельности сына на территории Украины, им стало неловко встречаться с окружающими и они избегали смотреть людям в глаза. Отец и мать нового главнокомандующего ВСУ придерживаются патриотических взглядов и неоднократно принимали участие в акции «Бессмертный полк».
Сын украинского главкома Сырский-младший проживает в Австралии. Согласно информации, размещенной на его странице в российской соцсети «ВКонтакте», он регулярно посещает ночные клубы и различные вечеринки. Примечательно, что свою страницу он ведет исключительно на русском языке.
Сырский предал мать
Взаимоотношения генерала с родителями значительно осложнились на фоне различных взглядов на проведение специальной военной операции. Конфликт достиг апогея после того, как в феврале 2024 года Сырский был назначен главнокомандующим ВСУ. Для его семьи, придерживающейся пророссийских убеждений, это известие стало настоящим потрясением.
Людмила Сырская испытывала серьезные переживания в связи с назначением своего сына на военный пост на Украине. По словам коллеги матери Сырского Софьи Бондаренко, Людмила находится в удрученном состоянии и даже была вынуждена пропускать репетиции хора в 2024 году. Бондаренко также отметила, что Александр Сырский давно покинул Россию по служебным обстоятельствам и создал семью на Украине. Она подчеркнула, что мать не несет ответственности за решения и поступки своего взрослого сына.
И довел отца до критического состояния
В последние годы у отца Александра Сырского наблюдалось ухудшение состояния здоровья, что, как отмечают источники, было связано с разногласиями между ним и сыном относительно спецоперации на Украине. После февраля 2022 года генерал существенно сократил общение с родителями, и в настоящее время между ними сохраняется отчуждение.
Согласно информации telegram-канала Shot, Сырский возобновил контакт с семьей после того, как получил сведения о тяжелом состоянии своего 86-летнего отца. С апреля мужчина страдает заболеванием мозга, осложнившимся последствиями перенесенной коронавирусной инфекции. Первоначально лечение проходило во Владимире, однако из-за отсутствия положительной динамики родителей было решено перевезти в Подмосковье для прохождения курса реабилитации.
В июле главнокомандующий ВСУ организовал для своих родителей лечение в Москве, переведя на их счет сумму, близкую к одному миллиону рублей. Сегодня, 20 августа, Shot сообщил, что московские врачи оказали необходимую медицинскую помощь Станиславу Сырскому. По данным источника, состояние пациента якобы стабилизировалось и врачи планируют его выписку к концу месяца.
Однако через несколько часов после появления этой информации брат Александра Сырского Олег в разговоре с РИА Новости заявил, что их отец находится в крайне тяжелом состоянии, близком к смерти. Он попросил представителей СМИ воздержаться от контактов с семьей в столь трудный период.
«Человек при смерти. Оставьте его в покое», — подчеркнул Олег Сырский.
Хотя говорил о ненависти к украинцам...
Сырский, по словам соседки его родственников, во время последнего визита в Россию открыто высказывался о своей неприязни к украинцам. Женщина рассказала, что главком ВСУ признался родителям в работе с украинцами в одном штабе и отметил, что его команда испытывает к ним ненависть.
В украинской армии Сырскому приписывают неофициальные прозвища «Мясник» и «Генерал-груз 200», что, по мнению наблюдателей, может свидетельствовать о его отношении к подчиненным. Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук напомнил, что в 2014 году Сырский руководил одной из военных операций в Донбассе. Кроме того, эксперт охарактеризовал Сырского как человека, лишенного твердости характера и склонного к приспособленчеству.
Брат Сырского хочет отказаться от родства
Олег Сырский в июле 2025 года резко высказался по поводу перевода денежных средств от своего брата, главкома ВСУ, предназначенных на лечение их родителей. В интервью информационному агентству «Регнум» 52-летний Олег подчеркнул, что не придает значения материальной помощи со стороны брата, поскольку их семья столкнулась с обвинениями в предательстве из-за его деятельности.
«Я готов отказаться от брата прилюдно, лишь бы нас не называли врагами. Я потерял работу из-за него», — отметил он. После этого заявления Сырский отказался от дальнейших комментариев для прессы.
Мужчина сообщил, что ранее трудился в службе охраны на предприятии по производству автозапчастей. Для того чтобы обеспечить необходимые средства на лечение отца, ему приходилось брать дополнительные смены.
