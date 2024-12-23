Сийярто сообщил о «некультурном отказе» Зеленского от звонка Орбана

Власти Украины отказались провести телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, не предоставив при этом конкретных объяснений. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«Они [представители Украины] не предоставили никаких конкретных объяснений, кроме тех, которые вы могли бы прочитать публично», — сказал Сийярто, его слова передает РИА Новости. Сийярто подчеркнул, что отказ был получен после запроса на разговор со стороны Венгрии.
11 декабря Зеленский ответил отказом на предложение Венгрии прекратить огонь и совершить обмен военнопленными. В ответ на это Орбан отметил, что сейчас идет самое опасное время украинского конфликта, выразив заинтересованность в его дипломатическом урегулировании.
Ранее премьер-министр Венгрии также заявлял, что страны ЕС уже проиграли конфликт на Украине. По его словам, на этом фоне в Европе пытаются применить различные коммуникационные трюки. Об этом писал 360.ru.
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