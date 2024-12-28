28 декабря 2024

На въезде в Курган обнаружен труп мужчины

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Очевидцы сообщают, что тело мужчины лежало на дороге
Очевидцы сообщают, что тело мужчины лежало на дороге Фото:

В Кургане у стелы «Орденоносный Курган» обнаружен труп мужчины. Очевидцы сообщают, что тело лежало на дороге и было накрыто. Информацию о смерти подтвердили в полиции Курганской области.

«Поступила информация, что у стелы „Орденоносный Курган“ человек лежал на дороге накрытый, и там было много полиции», — сообщил подписчик. Информацию о смерти подтвердили в полиции: «Да, возле стелы зафиксирована смерть мужчины 65-ти лет. Обстоятельства и причины устанавливаются».

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области тюменец убил знакомого и спрятал труп в багажник. После совершения преступления обвиняемый попытался скрыть следы, спрятав труп в багажник и вывез его за пределы поселка.

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В Кургане у стелы «Орденоносный Курган» обнаружен труп мужчины. Очевидцы сообщают, что тело лежало на дороге и было накрыто. Информацию о смерти подтвердили в полиции Курганской области. «Поступила информация, что у стелы „Орденоносный Курган“ человек лежал на дороге накрытый, и там было много полиции», — сообщил подписчик. Информацию о смерти подтвердили в полиции: «Да, возле стелы зафиксирована смерть мужчины 65-ти лет. Обстоятельства и причины устанавливаются». Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области тюменец убил знакомого и спрятал труп в багажник. После совершения преступления обвиняемый попытался скрыть следы, спрятав труп в багажник и вывез его за пределы поселка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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