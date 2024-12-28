На въезде в Курган обнаружен труп мужчины

В Кургане у стелы «Орденоносный Курган» обнаружен труп мужчины. Очевидцы сообщают, что тело лежало на дороге и было накрыто. Информацию о смерти подтвердили в полиции Курганской области.
«Поступила информация, что у стелы „Орденоносный Курган“ человек лежал на дороге накрытый, и там было много полиции», — сообщил подписчик. Информацию о смерти подтвердили в полиции: «Да, возле стелы зафиксирована смерть мужчины 65-ти лет. Обстоятельства и причины устанавливаются».
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области тюменец убил знакомого и спрятал труп в багажник. После совершения преступления обвиняемый попытался скрыть следы, спрятав труп в багажник и вывез его за пределы поселка.
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