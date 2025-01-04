В Екатеринбурге на территорию площадки детского сада №85 (микрорайон Сортировка) забежал огромный лось. По информации очевидцев, животное сломало забор.
«Сортировка. На территории детской площадки и детсада бегает лось… Все это время сохатый бегал по садику, поломал забор, устал и прилег», — сообщил собеседник telegram-канала «Злой Екатеринбург».
На место приехали представители Федерального охотничьего надзора. Очевидцы также рассказали, что специалист выстрелил в лося снотворным или транквилизатором.
Корреспондент URA.RU обратился в Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области с вопросом по теме. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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