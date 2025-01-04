04 января 2025

В Екатеринбурге огромный лось бегает по территории детсада. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Лось повредил забор на территории детского сада (архивное фото)
Лось повредил забор на территории детского сада (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на территорию площадки детского сада №85 (микрорайон Сортировка) забежал огромный лось. По информации очевидцев, животное сломало забор.

«Сортировка. На территории детской площадки и детсада бегает лось… Все это время сохатый бегал по садику, поломал забор, устал и прилег», — сообщил собеседник telegram-канала «Злой Екатеринбург».

На место приехали представители Федерального охотничьего надзора. Очевидцы также рассказали, что специалист выстрелил в лося снотворным или транквилизатором.

Корреспондент URA.RU обратился в Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области с вопросом по теме. Ответ будет опубликован, как только поступит.

По информации очевидцев, лось повредил забор
По информации очевидцев, лось повредил забор
Фото:

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В Екатеринбурге на территорию площадки детского сада №85 (микрорайон Сортировка) забежал огромный лось. По информации очевидцев, животное сломало забор. «Сортировка. На территории детской площадки и детсада бегает лось… Все это время сохатый бегал по садику, поломал забор, устал и прилег», — сообщил собеседник telegram-канала «Злой Екатеринбург». На место приехали представители Федерального охотничьего надзора. Очевидцы также рассказали, что специалист выстрелил в лося снотворным или транквилизатором. Корреспондент URA.RU обратился в Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области с вопросом по теме. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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