12 января 2025

В Тюмени изменили схему автобусного маршрута, следующего с Лесобазы. Схема

В Тюмени изменили схему автобусного маршрута, следующего с Лесобазы
© Служба новостей «URA.RU»
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Схема изменится с 18 января
Схема изменится с 18 января Фото:

В Тюмени с 18 января изменится схема автобусного маршрута № 1к, следующего с Лесобазы до ж/д вокзала. Об этом сообщили в городской администрации.

«Из схемы движения исключаются остановочные пункты „Родильный дом №2“, „Школа №37“, „Ул. Фабричная“, „Ул. Холодильная“, „Тюменский драматический театр“. Маршрут будет следовать по улице Максима Горького и по 50 лет Октября в обоих направлениях», — сообщили в мэрии.

Ранее URA.RU писало, что новые остановки включили в схемы маршрутов №120, 120к и 53. Также остановку «ул. Одесская» переименовали в «Центр самбо „Победа“».

Схема изменится с 18 января.
Схема изменится с 18 января.
Фото:

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В Тюмени с 18 января изменится схема автобусного маршрута № 1к, следующего с Лесобазы до ж/д вокзала. Об этом сообщили в городской администрации. «Из схемы движения исключаются остановочные пункты „Родильный дом №2“, „Школа №37“, „Ул. Фабричная“, „Ул. Холодильная“, „Тюменский драматический театр“. Маршрут будет следовать по улице Максима Горького и по 50 лет Октября в обоих направлениях», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU писало, что новые остановки включили в схемы маршрутов №120, 120к и 53. Также остановку «ул. Одесская» переименовали в «Центр самбо „Победа“».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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