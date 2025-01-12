В Тюмени изменили схему автобусного маршрута, следующего с Лесобазы

Схема изменится с 18 января
В Тюмени с 18 января изменится схема автобусного маршрута № 1к, следующего с Лесобазы до ж/д вокзала. Об этом сообщили в городской администрации.
«Из схемы движения исключаются остановочные пункты „Родильный дом №2“, „Школа №37“, „Ул. Фабричная“, „Ул. Холодильная“, „Тюменский драматический театр“. Маршрут будет следовать по улице Максима Горького и по 50 лет Октября в обоих направлениях», — сообщили в мэрии.
Ранее URA.RU писало, что новые остановки включили в схемы маршрутов №120, 120к и 53. Также остановку «ул. Одесская» переименовали в «Центр самбо „Победа“».
Схема изменится с 18 января.
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