Словакия послала сигнал всему миру, прибыв в Москву: первые итоги визита делегации

Сегодня, 13 января, состоялась встреча председателя Госдумы Вячеслава Володина с делегацией словацкого парламента, возглавляемой Андреем Данко и Тибором Гашпаром. Последний заявил, что визит является сигналом всем странам ЕС о необходимости вести диалог с Москвой. Как прошел первый день переговоров — в материале URA.RU.
Словакия подала сигнал Европе
По словам Гашпара, поездка словацкой делегации в Россию послужила сигналом для других европейских стран о важности налаживания диалога с Москвой. Он отметил, что в текущих нестабильных мировых условиях критически важно вести переговоры и быть открытыми к взаимному диалогу.
"Это должно послужить определенным сигналом другим европейским странам и их лидерам. Это значит, что надо вести переговоры, надо слушать друг друга, потому что только в результате этого можно находить решения", — сказал он.
Помимо этого, он отметил, что Словакия, хоть и маленькая страна в ЕС, но она стремится защищать свои интересы и развивать экономические и культурные отношения, а также содействовать миру и стабильности на геополитической арене. По его словам, визит также даст возможность жителям Словакии лучше понять позицию России по множеству важных вопросов.
Россия выступила за многополярный мир
В ходе встречи политики двух стран также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. Володин отметил, что разговор носил очень содержательный характер. Помимо этого, он заявил о намерении России строить многополярный мир и о важности взаимного сотрудничества без двойных стандартов для развития отношений между странами.
"Надо сделать все для того, чтобы была возможность у граждан самим определять свое будущее, а это может только суверенное государство. Выстраивая отношения, мы придерживаемся принципов взаимного сотрудничества, отсутствия двойных стандартов", — отметил Володин.
В том числе в ближайшие дни политики планируют обсудить ситуацию с поставками российского газа в Словакию и украинский конфликт. Об это ранее писало агентство TASR.
Словакия выразила уважение к Путину
Данко выразил уважение Россию и ее президенту Владимиру Путину. Он заявил, что под его руководством страна смогла справиться со многими вызовами. По его словам, Словакия стремится построить с РФ доверительные отношения.
"Действительно, надо сказать, что Россия смогла под руководством президента (Владимира Путина - ред.) преодолеть разные вызовы. И поэтому мы с уважением относимся к Российской Федерации", — заявил Данко.
Володин пригласил Словакию на День Победы
В ходе переговоров Володин пригласил словацких коллег принять участие в памятных мероприятиях, включая международный форум в Волгограде и 80-ю годовщину со дня Великой Отечественной войны. Председатель Госдумы выразил благодарность Словакии за сохранение памяти о солдатах, погибших во время войны.
Реакция других стран на визит
Польша запретила использовать свое воздушное пространство самолету с парламентской делегацией Словакии, направлявшейся в Россию, заявил Данко. Он выразил недоумение по поводу позиции Польши, но принял это как данность. По его словам, их самолет воспользовался воздушным пространством Чехии и Германии.
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