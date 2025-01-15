15 января 2025

Еще один курганский округ запретил крещенские купания: он стал четвертым в списке

Мэр курганского округа Ленков на Крещение запретил купаться
© Служба новостей «URA.RU»
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В Каргаполье не будет купаний
В Каргаполье не будет купаний Фото:

Власти Каргаполья (Курганская область) решили не оборудовать традиционную купель на озере Караульном в этом году из-за аномально теплой погоды и тонкого льда, что создает опасность для здоровья и жизни людей. Об этом сообщили в местной администрации.

«У вас есть возможность окунуться в купели при Усть-Миасском храме Богоявления Господня или на реке Исети в селе Кондинском, на реке Кызылбайке в деревне Ленская соседнего Шатровского округа», — подчеркнул мэр Евгений Ленков в своем телеграм-канале.

Отмена организации купели на озере Караульном вызвана исключительно мерами предосторожности. Администрация уделяет особое внимание безопасности граждан, предлагая альтернативные места для купания в связи с текущими погодными условиями.

В Курганской области в селе Белозерское и Шумихинском округе отменены крещенские купания. Ранее аналогичное решение было принято в Катайском округе. Причиной отмены стали обмеление реки Исеть и небезопасная толщина льда на водоемах. Жителям рекомендовано ограничиться обливанием водой в домашних условиях и не пытаться самостоятельно делать проруби для купания.

В последние годы регионы России сталкиваются с аномально теплой зимней погодой, что приводит к отмене традиционных зимних мероприятий из-за небезопасных условий. Например, в Челябинской области, на городском пляже Тургояка, также были отменены мероприятия, связанные с крещенскими купаниями, из-за нестабильной толщины льда и выхода воды на поверхность.

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Власти Каргаполья (Курганская область) решили не оборудовать традиционную купель на озере Караульном в этом году из-за аномально теплой погоды и тонкого льда, что создает опасность для здоровья и жизни людей. Об этом сообщили в местной администрации. «У вас есть возможность окунуться в купели при Усть-Миасском храме Богоявления Господня или на реке Исети в селе Кондинском, на реке Кызылбайке в деревне Ленская соседнего Шатровского округа», — подчеркнул мэр Евгений Ленков в своем телеграм-канале. Отмена организации купели на озере Караульном вызвана исключительно мерами предосторожности. Администрация уделяет особое внимание безопасности граждан, предлагая альтернативные места для купания в связи с текущими погодными условиями. В Курганской области в селе Белозерское и Шумихинском округе отменены крещенские купания. Ранее аналогичное решение было принято в Катайском округе. Причиной отмены стали обмеление реки Исеть и небезопасная толщина льда на водоемах. Жителям рекомендовано ограничиться обливанием водой в домашних условиях и не пытаться самостоятельно делать проруби для купания. В последние годы регионы России сталкиваются с аномально теплой зимней погодой, что приводит к отмене традиционных зимних мероприятий из-за небезопасных условий. Например, в Челябинской области, на городском пляже Тургояка, также были отменены мероприятия, связанные с крещенскими купаниями, из-за нестабильной толщины льда и выхода воды на поверхность.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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