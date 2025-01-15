15 января 2025

Ямальская корпорация снизила реализацию природного газа

«НОВАТЭК» снизил продажи газа, но увеличил продажи жидких углеводородов
© Служба новостей «URA.RU»
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«НОВАТЭК» продолжает наращивать добычу углеводородов.
«НОВАТЭК» продолжает наращивать добычу углеводородов. Фото:

ПAO «НОВАТЭК» представило предварительные производственные показатели за 2024 год. Общество снизило объемы реализации природного газа, но увеличило общие объемы продаж жидких углеводородов.

«По предварительным данным, общий объем реализации природного газа, включая СПГ, в 2024 году составил 77,76 млрд куб. м, что на 1,1% ниже аналогичного показателя за 2023 год», — сообщает ПАО «НОВАТЭК» в Telegram.

По данным источника, общий объем продажи жидких углеводородов составил 16,4 млн тонн. Это на 3,1% выше показателей 2023 года.

При этом «НОВАТЭК» продолжает наращивать добычу углеводородов. «По сравнению с 2023 годом добыча углеводородов увеличилась на 21,6 млн баррелей нефтяного эквивалента или на 3,3%», — пишет источник. Добыча углеводородов составила 667 млн баррелей нефтяного эквивалента.

Европа по-прежнему остается крупным покупателем ямальского газа, преимущественно с завода «Ямал СПГ», возглавляемого ПАО «Новатэк». Эти объемы превысили те, что Россия продавала через Украину до 1 января. 

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ПAO «НОВАТЭК» представило предварительные производственные показатели за 2024 год. Общество снизило объемы реализации природного газа, но увеличило общие объемы продаж жидких углеводородов. «По предварительным данным, общий объем реализации природного газа, включая СПГ, в 2024 году составил 77,76 млрд куб. м, что на 1,1% ниже аналогичного показателя за 2023 год», — сообщает ПАО «НОВАТЭК» в Telegram. По данным источника, общий объем продажи жидких углеводородов составил 16,4 млн тонн. Это на 3,1% выше показателей 2023 года. При этом «НОВАТЭК» продолжает наращивать добычу углеводородов. «По сравнению с 2023 годом добыча углеводородов увеличилась на 21,6 млн баррелей нефтяного эквивалента или на 3,3%», — пишет источник. Добыча углеводородов составила 667 млн баррелей нефтяного эквивалента. Европа по-прежнему остается крупным покупателем ямальского газа, преимущественно с завода «Ямал СПГ», возглавляемого ПАО «Новатэк». Эти объемы превысили те, что Россия продавала через Украину до 1 января. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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