17 января 2025

Полпред Жога сравнил Екатеринбург с родным Донецком

© Служба новостей «URA.RU»
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Жога назвал Екатеринбург красивым, большим и развивающимся
Жога назвал Екатеринбург красивым, большим и развивающимся Фото:

Основное отличие между Екатеринбургом и Донецком, на которое обратил внимание назначенный недавно полпред президента РФ в УрФО Артем Жога, — в ритме жизни. Об этом Жога рассказал в интервью своему другу, военкору Семену Пегову (проект WarGonzo).

«Если сравнивать с Донецком, то [Екатеринбург отличается] активностью жизни. Ты сам прекрасно понимаешь, что Донецк в последние военные годы немножко потерял в жителях и в активности, в движении. Хотя очень рады, что в последние годы, когда наши войска начали оттягивать украинские формирования, которые обстреливают городские постройки, более жизненно стало», — сказал Жога.

Екатеринбург, по которому он любит гулять в свободное время, Жога назвал «красивым, большим, развивающимся». «Нравится, что тут много старинных зданий, которые показывают историю развития нашего государства, города. Очень сильно радует, что поддерживают в хорошем состоянии», — отметил Жога.

Полпредом он стал в начале октября. До этого Жога год возглавлял Народный совет ДНР, а еще ранее командовал батальоном «Спарта», был одним из самых заметных участников первых этапов российской спецоперации на Украине.

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Основное отличие между Екатеринбургом и Донецком, на которое обратил внимание назначенный недавно полпред президента РФ в УрФО Артем Жога, — в ритме жизни. Об этом Жога рассказал в интервью своему другу, военкору Семену Пегову (проект WarGonzo). «Если сравнивать с Донецком, то [Екатеринбург отличается] активностью жизни. Ты сам прекрасно понимаешь, что Донецк в последние военные годы немножко потерял в жителях и в активности, в движении. Хотя очень рады, что в последние годы, когда наши войска начали оттягивать украинские формирования, которые обстреливают городские постройки, более жизненно стало», — сказал Жога. Екатеринбург, по которому он любит гулять в свободное время, Жога назвал «красивым, большим, развивающимся». «Нравится, что тут много старинных зданий, которые показывают историю развития нашего государства, города. Очень сильно радует, что поддерживают в хорошем состоянии», — отметил Жога. Полпредом он стал в начале октября. До этого Жога год возглавлял Народный совет ДНР, а еще ранее командовал батальоном «Спарта», был одним из самых заметных участников первых этапов российской спецоперации на Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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