Полпред Жога сравнил Екатеринбург с родным Донецком

Основное отличие между Екатеринбургом и Донецком, на которое обратил внимание назначенный недавно полпред президента РФ в УрФО Артем Жога, — в ритме жизни. Об этом Жога рассказал в интервью своему другу, военкору Семену Пегову (проект WarGonzo).
«Если сравнивать с Донецком, то [Екатеринбург отличается] активностью жизни. Ты сам прекрасно понимаешь, что Донецк в последние военные годы немножко потерял в жителях и в активности, в движении. Хотя очень рады, что в последние годы, когда наши войска начали оттягивать украинские формирования, которые обстреливают городские постройки, более жизненно стало», — сказал Жога.
Екатеринбург, по которому он любит гулять в свободное время, Жога назвал «красивым, большим, развивающимся». «Нравится, что тут много старинных зданий, которые показывают историю развития нашего государства, города. Очень сильно радует, что поддерживают в хорошем состоянии», — отметил Жога.
Полпредом он стал в начале октября. До этого Жога год возглавлял Народный совет ДНР, а еще ранее командовал батальоном «Спарта», был одним из самых заметных участников первых этапов российской спецоперации на Украине.
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