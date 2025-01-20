Мэр Орлов мечтает о пенсии в Екатеринбурге

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов намерен встретить пенсию в столице Урала. Об этом он рассказал в первом выпуске проекта «Один день» на телеканале ОТВ.
«Я определился уже окончательно, что Екатеринбург — это тот город, где я бы хотел жить, трудиться, приносить пользу, ну и, наверное, встретить пенсию. Когда-то», — заявил Орлов.
Орлов переехал в Екатеринбург почти 13 лет назад из Санкт-Петербурга (там занимал должность начальника управления Росреестра по Ленобласти), и ему здесь интересно. «[А] в Питер всегда можно слетать, погулять, встретиться с друзьями», — добавил он.
Должность мэра Орлов занимает с декабря 2020 года. До этого он восемь лет трудился в региональном кабмине. О том, как он получил предложение от губернатора Евгения Куйвашева, Орлов подробно рассказывал в своем первом большом интервью — для URA.RU — в 2023-м.
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