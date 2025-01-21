Блогер, танцевавший без штанов у Спаса на Крови, избежит ответственности

Блогер, который в центре Санкт-Петербурга снял штаны и танцевал на фоне храма Спаса на Крови, избежит ответственности за оскорбление чувств верующих из-за своего возраста. Блогеру 13 лет, а уголовная ответственность наступает с 16 лет, пишет «Фонтанка»
«Уголовное дело об оскорблении чувств верующих возбуждено после оголения подростков на фоне храма в центре Петербурга. Юный блогер уже успел покаяться. Его от ответственности спасает не извинение, а возраст», — передает «Фонтанка». Отмечается, что нарушителю 13 лет, он уже заявил, что не осознавал свои действия.
Следственный комитет инициировал уголовное дело по первой части статьи 148 Уголовного кодекса РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Возможное наказание по статье включает штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до одного года. Ответственность по данной статье наступает с 16 лет, что не грозит блогеру. Отмечается, что видео на фоне храма он записывал 1 января со своими друзьями 16 и 17 лет, они не смогут избежать ответственности за содеянное.
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