Оленеводы неподалеку от Харпа (ЯНАО) загнали волка, который нападал на стадо — видео разместили в социальных сетях. Жители Лабытнанги (ЯНАО) в комментариях пожалели хищника. Однако представитель КМНС ответил на претензии зоозащитников и напомнил, что волк опасен не только для оленей, но и для человека.
«Загнали, значит — убили беднягу», — написала Яна Сашкина в комментариях к посту в группе «Лабытнанги Info» в VK. «Надеюсь, ушел», — написала Елена Гордиенко.
За знакомых оленеводов заступился Александр Зубков. «Нигде не показана сама смерть этого зверя — не до того было. Судя по комментариям „защитников“ — у них нет никакого представления о жизни оленеводов. Расскажу: это стойбище Дуси Лаптандер — там около 300 оленей. Сейчас уже меньше голов на 20, потому что волки», — написал Зубков.
Он рассказал, что женщина с четырьмя детьми лишилась мужа, но сохранила многочисленное поголовье оленей. «Для оленевода каждый олень как ребенок — каждого знает и помнит. Охотников у нас полно с арсеналами карабинов и ружей. Но когда им сообщаешь или в Департамент по делам КМНС, что пришли волки, то все обещают помощь, но исчезают», — сообщил Зубков. Он рассказал, что на видео двое парней — Леша и Илья, которые не струсили и отогнали волка.
URA.RU обратилось в департамент по делам коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа. На момент публикации новости ответ не поступил.
Ранее агентство писало, что представители коренных малочисленных народов Севера смогут подавать заявления на получение мер поддержки в электронном формате. Для этого «ЕИС ЯМАЛ» перенесут на новую платформу и внедрят искусственный интеллект. Такое решение поможет оптимизировать разработку мер соцпомощи для КМНС.
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