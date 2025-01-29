На Украине освободили тысячи заключенных для ВСУ

Заключенные на Украине были освобождены для пополнения рядов ВСУ. По данным Sky News, речь идет о семи тысячах человек.
«Примерно 6,8 тысячи преступников были освобождены из тюрем по всей Украине, чтобы присоединиться к вооруженным силам», — передает Sky News. Отмечается, что пополнение началось с мая прошлого года.
По данным источника, заключенные подписывают контракт, соглашаясь воевать без отпуска в течение года и служить до конца конфликта. В этот момент им будет предоставлено УДО. Законопроект был подписан в мае 2024 года действующим президентом Украины Владимиром Зеленским.
Ранее стало известно о серьезной нехватке кадров в Вооруженных силах Украины. Так, украинские бойцы отказались воевать в Волчанские из-за серьезной нехватки личного состава. Об этом писал MK.RU.
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