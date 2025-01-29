На Украине освободили тысячи заключенных для ВСУ

Sky News: Украина освободила тысячи заключенных для пополнения рядов ВСУ
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На Украине освободили заключенных, чтобы пополнить ряды ВСУ
На Украине освободили заключенных, чтобы пополнить ряды ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Заключенные на Украине были освобождены для пополнения рядов ВСУ. По данным Sky News, речь идет о семи тысячах человек.

«Примерно 6,8 тысячи преступников были освобождены из тюрем по всей Украине, чтобы присоединиться к вооруженным силам», — передает Sky News. Отмечается, что пополнение началось с мая прошлого года.

По данным источника, заключенные подписывают контракт, соглашаясь воевать без отпуска в течение года и служить до конца конфликта. В этот момент им будет предоставлено УДО. Законопроект был подписан в мае 2024 года действующим президентом Украины Владимиром Зеленским. 

Ранее стало известно о серьезной нехватке кадров в Вооруженных силах Украины. Так, украинские бойцы отказались воевать в Волчанские из-за серьезной нехватки личного состава. Об этом писал MK.RU

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Заключенные на Украине были освобождены для пополнения рядов ВСУ. По данным Sky News, речь идет о семи тысячах человек. «Примерно 6,8 тысячи преступников были освобождены из тюрем по всей Украине, чтобы присоединиться к вооруженным силам», — передает Sky News. Отмечается, что пополнение началось с мая прошлого года. По данным источника, заключенные подписывают контракт, соглашаясь воевать без отпуска в течение года и служить до конца конфликта. В этот момент им будет предоставлено УДО. Законопроект был подписан в мае 2024 года действующим президентом Украины Владимиром Зеленским.  Ранее стало известно о серьезной нехватке кадров в Вооруженных силах Украины. Так, украинские бойцы отказались воевать в Волчанские из-за серьезной нехватки личного состава. Об этом писал MK.RU. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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