Китайцы впервые закатили грандиозный праздник в центре Екатеринбурга. Фото, видео

На катке на Площади 1905 года в Екатеринбурге устроили Китайский Новый год

29 января 2025 в 18:32 Размер текста - 17 +

Китайский Новый год в этом году выпал на 29 января Фото: Илья Московец © URA.RU Главный каток Екатеринбурга стал центром празднования Китайского Нового года: площадь 1905 года украсили фонарями, а до конца дня посетителей ждут розыгрыши подарков и мастер-классы. Инициатором мероприятия стал генеральный консул Китая в Екатеринбурге Ло Шисюн, а главным гостем — мэр Алексей Орлов, передает корреспондент URA.RU. «Екатеринбург — это центр международной коммуникации, где проходит огромное количество событий. Мы сотрудничаем с семью городами Китайской Народной Республики, каждый год мы проводим огромное количество мероприятий. Мы поддерживаем и эти замечательные традиции: сегодня у всех жителей есть возможность окунуться в эту древнюю культуру и почувствовать атмосферу праздника. Все это благодаря господину Ло Шисюню и его команде», — отметил Орлов. Генконсул заявил, что рад видеть, как российский народ все больше и больше признает и любит Праздник весны (другое название Китайского Нового года). «Решение администрации Екатеринбурга в этом году организовать первый подобный фестиваль на льду показывает крепкую дружбу, взаимное восхищение между нашими народами», — подчеркнул Шисюн. Помимо китайской музыки во время катания, екатеринбуржцы могут поучаствовать в активностях. В теплом павильоне их встречают китаянки, которые учат рисовать иероглиф, обозначающий счастье, вырезать праздничные символы. Кроме этого, всех желающих ждут на чайной церемонии, викторине, где победителям вручают плюшевых панд, и розыгрыше призов. На все активности можно попасть, не снимая коньков. Между делом, Орлов и сам поучаствовал в мастер-классах: попробовал себя в каллиграфии, угостился традиционным китайским чаем. Также мэр обменялся подарками с генконсулом Ло Шисюном. Каток на Площади 1905 года открылся 21 декабря. Он занял место ледового городка, который по инициативе Алексея Орлова перенесли в новое место — в Исторический. Ледовая площадка стала популярным местом у екатеринбуржцев: средняя посещаемость здесь — около порядка 3 тысяч человек в день. Из-за большого спроса жителей работу катка продлили до 9 марта, место для зимнего отдыха планируют сделать ежегодным. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главный каток Екатеринбурга стал центром празднования Китайского Нового года: площадь 1905 года украсили фонарями, а до конца дня посетителей ждут розыгрыши подарков и мастер-классы. Инициатором мероприятия стал генеральный консул Китая в Екатеринбурге Ло Шисюн, а главным гостем — мэр Алексей Орлов, передает корреспондент URA.RU. «Екатеринбург — это центр международной коммуникации, где проходит огромное количество событий. Мы сотрудничаем с семью городами Китайской Народной Республики, каждый год мы проводим огромное количество мероприятий. Мы поддерживаем и эти замечательные традиции: сегодня у всех жителей есть возможность окунуться в эту древнюю культуру и почувствовать атмосферу праздника. Все это благодаря господину Ло Шисюню и его команде», — отметил Орлов. Генконсул заявил, что рад видеть, как российский народ все больше и больше признает и любит Праздник весны (другое название Китайского Нового года). «Решение администрации Екатеринбурга в этом году организовать первый подобный фестиваль на льду показывает крепкую дружбу, взаимное восхищение между нашими народами», — подчеркнул Шисюн. Помимо китайской музыки во время катания, екатеринбуржцы могут поучаствовать в активностях. В теплом павильоне их встречают китаянки, которые учат рисовать иероглиф, обозначающий счастье, вырезать праздничные символы. Кроме этого, всех желающих ждут на чайной церемонии, викторине, где победителям вручают плюшевых панд, и розыгрыше призов. На все активности можно попасть, не снимая коньков. Между делом, Орлов и сам поучаствовал в мастер-классах: попробовал себя в каллиграфии, угостился традиционным китайским чаем. Также мэр обменялся подарками с генконсулом Ло Шисюном. Каток на Площади 1905 года открылся 21 декабря. Он занял место ледового городка, который по инициативе Алексея Орлова перенесли в новое место — в Исторический. Ледовая площадка стала популярным местом у екатеринбуржцев: средняя посещаемость здесь — около порядка 3 тысяч человек в день. Из-за большого спроса жителей работу катка продлили до 9 марта, место для зимнего отдыха планируют сделать ежегодным.