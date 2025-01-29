Молодых рабочих пермского завода угостили уникальным напитком

Завод «ОДК-Пермские моторы» основал традицию посвящения в молодые рабочие. Участниками первой церемонии стали 62 сотрудника. Им вручили подарки от предприятия. Также их угостили напитком, приготовленным по специальному рецепту.
«Все участники церемонии подходили к памятнику молодым рабочим оборонных заводов Перми и крутили маховик фрезерного станка. Каждый получил памятный подарок от предприятия, а волонтеры угостили всех горячим витаминным напитком из шиповника, приготовленным по заводскому рецепту военных лет», — сообщила пресс-служба завода.
Предприятие «ОДК-Пермские моторы» является крупнейшим российским производителем авиадвигателей для гражданской авиации, промышленных газотурбинных установок для электростанций и транспортировки газа. Входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха.
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