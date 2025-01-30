Жертвами авиакатастрофы в аэропорту Вашингтона могли стать 60 человек

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А момент столкновения у аэропорта имени Рональда Рейгана в самолете находилось 64 человека
А момент столкновения у аэропорта имени Рональда Рейгана в самолете находилось 64 человека Фото:
новость из сюжета
В США самолет потерпел крушение после столкновения с вертолетом

В результате столкновения пассажирского самолета и военного вертолета над аэропортом имени Рональда Рейгана в Вашингтоне могли погибнуть до 60 человек. Такое развитие событий предположил сенатор от штата Канзас Роджер Маршалл.

«Очень сложно, когда, возможно, 60 жителей Канзаса погибают одномоментно», — сказал сенатор на пресс-конференции в аэропорту Рейгана, трансляцию вел телеканал FOX 5. Мэр города Мюриэл Баузер подтвердила, что на борту пассажирского самолета находилось 64 человека, а в вертолете было трое.

На месте происшествия работают около 300 спасателей. Об этом сообщил руководитель пожарной службы округа Колумбия Джон Доннелли во время пресс-конференции. Он подчеркнул, что условия для спасательных работ остаются крайне тяжелыми из-за плохой погоды. Ричард Боннет, начальник пожарной охраны Управления аэропортами Вашингтона, в свою очередь заявил, что спасательная операция займет несколько часов.

Ранее в аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне произошло столкновение пассажирского самолета с военным вертолетом. В результате инцидента самолет разбился и упал в реку Потомак. Спасательные службы активно занимаются поиском выживших. Согласно сообщениям местных СМИ, на борту самолета в момент катастрофы пребывали 60 пассажиров и четыре члена экипажа. Предварительные отчеты указывают, что спасатели обнаружили тела 19 погибших.

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В результате столкновения пассажирского самолета и военного вертолета над аэропортом имени Рональда Рейгана в Вашингтоне могли погибнуть до 60 человек. Такое развитие событий предположил сенатор от штата Канзас Роджер Маршалл. «Очень сложно, когда, возможно, 60 жителей Канзаса погибают одномоментно», — сказал сенатор на пресс-конференции в аэропорту Рейгана, трансляцию вел телеканал FOX 5. Мэр города Мюриэл Баузер подтвердила, что на борту пассажирского самолета находилось 64 человека, а в вертолете было трое. На месте происшествия работают около 300 спасателей. Об этом сообщил руководитель пожарной службы округа Колумбия Джон Доннелли во время пресс-конференции. Он подчеркнул, что условия для спасательных работ остаются крайне тяжелыми из-за плохой погоды. Ричард Боннет, начальник пожарной охраны Управления аэропортами Вашингтона, в свою очередь заявил, что спасательная операция займет несколько часов. Ранее в аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне произошло столкновение пассажирского самолета с военным вертолетом. В результате инцидента самолет разбился и упал в реку Потомак. Спасательные службы активно занимаются поиском выживших. Согласно сообщениям местных СМИ, на борту самолета в момент катастрофы пребывали 60 пассажиров и четыре члена экипажа. Предварительные отчеты указывают, что спасатели обнаружили тела 19 погибших.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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