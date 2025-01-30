Жертвами авиакатастрофы в аэропорту Вашингтона могли стать 60 человек

В результате столкновения пассажирского самолета и военного вертолета над аэропортом имени Рональда Рейгана в Вашингтоне могли погибнуть до 60 человек. Такое развитие событий предположил сенатор от штата Канзас Роджер Маршалл.
«Очень сложно, когда, возможно, 60 жителей Канзаса погибают одномоментно», — сказал сенатор на пресс-конференции в аэропорту Рейгана, трансляцию вел телеканал FOX 5. Мэр города Мюриэл Баузер подтвердила, что на борту пассажирского самолета находилось 64 человека, а в вертолете было трое.
На месте происшествия работают около 300 спасателей. Об этом сообщил руководитель пожарной службы округа Колумбия Джон Доннелли во время пресс-конференции. Он подчеркнул, что условия для спасательных работ остаются крайне тяжелыми из-за плохой погоды. Ричард Боннет, начальник пожарной охраны Управления аэропортами Вашингтона, в свою очередь заявил, что спасательная операция займет несколько часов.
Ранее в аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне произошло столкновение пассажирского самолета с военным вертолетом. В результате инцидента самолет разбился и упал в реку Потомак. Спасательные службы активно занимаются поиском выживших. Согласно сообщениям местных СМИ, на борту самолета в момент катастрофы пребывали 60 пассажиров и четыре члена экипажа. Предварительные отчеты указывают, что спасатели обнаружили тела 19 погибших.
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