После крушения самолета в Вашингтоне обнаружили тела 19 погибших

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Пассажирский самолет столкнулся с вертолетом в аэропорту Вашингтона
Пассажирский самолет столкнулся с вертолетом в аэропорту Вашингтона Фото:
новость из сюжета
В США самолет потерпел крушение после столкновения с вертолетом

Около 19 тел были извлечены из реки Потомак после столкновения пассажирского самолета с военным вертолетом возле Вашингтона. Инцидент произошел в районе аэропорта имени Рональда Рейгана, сообщают американские СМИ. 

«По меньшей мере 19 тел погибших извлечены из реки Потомак», — передает портал BNO News. После столкновения самолет упал в реку Потомак неподалеку от аэропорта.

Ранее сообщалось, что аэропорт имени Рональда Рейгана в Вашингтоне временно прекратил обслуживание всех входящих и исходящих рейсов в связи с возникшей чрезвычайной ситуацией. На борту одного из самолетов находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. Работы по спасению продолжаются, при этом существует опасение, что количество пострадавших может возрасти.

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Около 19 тел были извлечены из реки Потомак после столкновения пассажирского самолета с военным вертолетом возле Вашингтона. Инцидент произошел в районе аэропорта имени Рональда Рейгана, сообщают американские СМИ.  «По меньшей мере 19 тел погибших извлечены из реки Потомак», — передает портал BNO News. После столкновения самолет упал в реку Потомак неподалеку от аэропорта. Ранее сообщалось, что аэропорт имени Рональда Рейгана в Вашингтоне временно прекратил обслуживание всех входящих и исходящих рейсов в связи с возникшей чрезвычайной ситуацией. На борту одного из самолетов находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. Работы по спасению продолжаются, при этом существует опасение, что количество пострадавших может возрасти.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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