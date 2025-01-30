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Курганец заплатит 30 тысяч за запуск дрона
00:10
Фанаты «Трактора» подарили тренеру Бенуа Гру жвачку. Фото
00:09
ВС РФ поразили важнейший порт Украины
Задержаны замы Чубайса, в США погибли россияне при крушении самолета: главные новости за 30 января
30 января 2025
23:55
Крупная компания повысит зарплаты сотрудникам в РФ
23:52
Челябинский клуб «Трактор» обыграл подмосковный «Витязь» со счетом 2:0
23:51
Якушев: ЕР проконтролирует, как организована помощь россиянам в поиске работы
Силовики задержали бывших замов Чубайса: новые детали скандального дела о хищениях в «Роснано». Видео
23:51
NYT: American Airlines отменила рейсы на маршруте, где разбился ее самолет
23:48
Победительница «Пацанок» пришла худеть: чем закончился третий выпуск «Больших девочек»
23:46
Как отметить Афанасьев день 31 января: что можно делать, а чего нельзя
Путин расширяет возможности коридора «Север - Юг»
23:41
В Тюмени водитель автобуса высадил школьника на мороз
23:35
В пермском поселке рухнула крыша жилого дома. Фото
23:33
«Ветераны России» требуют запретить концерты легендарного певца
«Мы не знаем, выжил ли кто»: новые данные о последних минутах до ЧП с лайнером в США
23:32
В России придумали как увеличить рождаемость
23:25
Трамп обвинил гаджеты в авиакатастрофе в Вашингтоне
22:59
Самая красивая актриса мира заинтересовалась Юрой Борисовым. Видео
1
Планы по «убийству Путина» приведут к ядерной войне: ГД написала гневное письмо конгрессу США
22:58
Курганские школьники остались без оценок
22:44
В тюменском селе неизвестные на авто похитили девочку. Фото
22:44
Якушев: «Единая Россия» ежедневно отправляет гумпомощь прифронтовым регионам
Как будет работать новая схема взносов за капремонт
22:42
Челябинская школьница спасла погибающего на пожаре мужчину. Видео
22:40
«Фонбет» подал в суд на Сергея Анохина
22:37
Замдиректора ФСИН России Сергей Щербаков проверил силы и средства профильного института в Перми
Россия усилила позиции в Африке, использовав связи СССР
22:32
В Кургане дети катаются с насыпи среди люков и арматуры. Фото
22:30
Генпрокуратура проверит работу Чубайса на посту «Роснано» и помощника Путина
22:11
ХАМАС через полгода признал гибель главы военного крыла
Частные клиники могут полностью отказаться от абортов
22:05
В Свердловской области острый дефицит айтишников
22:02
Трамп случайно проговорился, что уже общался с Путиным. Видео
22:01
Курганский ХК «Зауралье» проиграл команде из Челябинска. Скрин
1
Путин готовит важное послание, планов по встрече с Трампом нет: заявления Пескова 30 января
22:01
Посольство РФ пока не подтверждает гибель россиян при крушении самолета в США
22:01
Оглушительный успех, предательства мужей, подагра и ранняя смерть: жизнь и судьба Юлии Началовой
22:00
Бурные романы, алкоголизм и клиническая смерть: Алексею Нилову — 61
Данных о выживших нет: на месте крушения самолета в Вашингтоне ведутся поисковые работы. Фоторепортаж
21:50
Трамп нашел виновного в крушении самолета в США с российскими фигуристами
21:38
Трамп объявил в Белом доме минуту молчания по погибшим при крушении самолета
21:32
Инвестандарт, юбилей Демидова, экспертиза туротрасли и поддержка СВО — уральский бизнес отчитался о работе
В России ускорят сделки купли-продажи недвижимости
21:29
Трамп: выживших при крушении самолета в США нет
21:26
Netflix озвучил дату премьеры финального сезона «Игры в кальмара»
21:21
День святого Валентина 2025: 10 трогательных открыток для ваших любимых
1
В разбившемся в США самолете летели фигуристы Шишкова и Наумов: жизнь и достижения чемпионов
21:20
В Тюмени в аренду сдают секс-игрушки
21:15
В Нижневартовске прочат появление еще одного зама главы без приставки «врио». Инсайд
21:06
Трудовая инспекция заставила строительную компанию из ХМАО выплатить зарплату
Песков сообщил URA.RU о подготовке ежегодного послания Путина
21:04
На Ямал идут сильные морозы, а чиновников подозревают в накрутке голосов: события дня
21:04
Суд арестовал все активы группы «Домодедово»
21:02
Двое фигурантов дела экс-главы «Фонбета» скрылись от следствия
1
Кто из фигуристов находился на борту разбившегося в аэропорту Вашингтона самолета: список
21:02
Кто такие Бэтси Girl и Мария Янковская, создавшие взрывной трек «Сигма бой»
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20:55
Погодные аномалии и проблемы с питанием в школах: главные новости Кургана за 30 января
20:51
Мэр Орлов: каток на площади 1905 года в Екатеринбурге станет традиционным
Десять крупнейших авиакатастроф в истории
20:48
Жители пермского ЖК «Арсенал» с трудом пробираются через снежные завалы. Фото, видео
20:46
Героиням свердловской политики вынесен «модный приговор»: вердикт звездного стилиста
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20:45
Список Текслера: кто пойдет в челябинский парламент от «Единой России» в 2025 году
1
Россия вступит в атомную гонку с Францией и Китаем
20:40
Жители Тюмени устроили спор из-за собак, гуляющих без поводков и намордников
2
20:37
Названа причина задержания экс-заместителей Чубайса
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20:37
У арестованного экс-главы «Фонбета» вскрылось тайное гражданство
3
Российские войска близки к освобождению Купянска: карта СВО на 30 января
20:30
В аэропорту Сургута сожгли 100 кг нелегальных фруктов и орехов из Средней Азии. Фото
4
20:28
Новая автостоянка на Конюшенной площади начнет работу в тестовом режиме
20:26
Швеция выделила Украине крупнейший пакет помощи
5
Самолет с пассажирами упал после аварии с вертолетом в аэропорту Вашингтона: что известно о воздушных судах
20:23
Какие праздники отмечают 31 января: что нельзя делать в этот день
20:20
Единороссы просят депутата-нефтяника не сдавать мандат из-за переезда в Москву. Инсайд
20:17
«Будем пока спать на полу»: уволенная за интимные фото учительница переехала в Тюмень
1
20:16
Закрыто все воздушное пространство Бельгии
20:12
Итальянца, переехавшего в Копейск, депортировали из страны
27
20:12
Задержаны трое бывших заместителей Чубайса
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20:10
В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий в сфере госзакупок
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20:06
Участницу Pussy Riot Толоконникову* объявили в розыск
1
20:05
Курганский депутат ГД Лисовский раскрыл причину закрытия «Светофора»
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20:04
Арестован экс-гендиректор «Фонбета»
19:59
Эксперт назвал самые ожидаемые события в мире спорта в 2025 году
19:53
В Тюмени прошла презентация проекта Сквера героев СВО
19:51
Пермяки назвали районы, где хуже всего убирают снег. Инфографика
19:49
Работа в банке, награда от шефа: что известно о жене водителя, обыгравшей мэра на выборах в Березовском
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19:47
Медведев призвал депортировать мигрантов, которые принимают наркотики
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19:44
Установлены личности 11 фигуристов, погибших при крушении самолета в США
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19:41
МИД РФ: США разочаровались в «кровопролитном» украинском проекте
19:39
«Боюсь конфликта»: студенты РГППУ переживают за будущее после присоединения к УрГПУ
19:38
Эксперты: во время пожара на Wildberries в Шушарах не сработала система пожарной безопасности
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19:37
Школьница спасла мужчину в Челябинской области. Фото, видео
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19:37
Борт, летевший из Петербурга в Калининград, совершил аварийную посадку
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19:35
На Ямале появятся муралы в память о героях СВО
19:35
В Курганской области 83 человека рискуют потерять землю из-за сорняков
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19:31
Врачи ХМАО вернули 90-летней женщине возможность ходить
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19:31
В Европе подняли на смех ЕС и НАТО, захотевших вернуть газ из России
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19:30
Росавиация отозвала у Utair допуск на перелеты из ХМАО и Тюмени в Узбекистан
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19:29
В Крыму расширили зону ЧС из-за разлива мазута
19:27
Наркотрип депутата из ХМАО закончился штрафом
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«Кощунство»: продюсер объяснил, почему не продаются билеты на концерт Седоковой
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19:21
В новом строящемся ЖК Тюмени построят детский сад и школу
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Участник свердловского «клуба олигархов» построит большой офисник за «Атриумом»
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19:16
В МИД РФ допустили наращивание ядерного арсенала в России
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19:13
Пермский край — один из лидеров в ПФО по введению нового жилья
19:12
В ЯНАО энергетики объяснили огромные счета в платежках борьбой с «псевдофизиками». Фото
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19:10
Текслер создал в Челябинской области новое ведомство
19:10
Марафон с «сигма-боем» и мастер-класс по клоунаде: чем заняться в выходные в Екатеринбурге
19:07
Свердловчанке, живущей с тремя детьми в нечеловеческих условиях, дали квартиру после новости URA.RU
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19:05
В Кургане обвиняемые в убийстве 1993 года Урюпин и Дубов не признали вину. Видео
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19:03
В России готовятся к запрету сатанизма
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19:02
Рождаемость в России упала до самых низких показателей в современности. Видео
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19:01
США готовят подземный ядерный взрыв, который не проводился больше 30 лет
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19:00
Что такое общедомовой прибор учета и в чем его польза
18:55
Уральские заводы установили абсолютный рекорд по привлечению туристов
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18:54
«Перевернулась на бок»: фуры полностью перекрыли Пермский тракт, собирается огромная пробка. Фото, видео
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18:48
В ХМАО ударят 40-градусные морозы
18:38
В США прекратили спасательную операцию на месте крушения самолета с россиянами
18:36
Что происходит в курганской ЛДПР, и как скандал в партии отразится на выборах в облдуму
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18:32
Что подарить любимому на 14 февраля: 40 идей, которые тронут сердце и не опустошат кошелек
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18:32
Белый дом расширит штат стенографистов, потому что Трамп «слишком много» говорит
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18:25
Медику из ЯНАО выплатят почти два млн компенсации за незаконное увольнение
2
18:22
Троицкого депутата Спиридонова, замешанного в коррупции, отправили под арест
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18:22
Никиту Джигурду признали угрозой для безопасности Украины
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18:21
Суд огласил приговор пермяку, который изнасиловал и едва не убил трехлетнюю девочку
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18:21
Премьер Эстонии: электричество в стране может пропасть из-за отказа от энергии РФ
9
18:18
Челябинский облсуд оставил в колонии топ-менеджеров подведа ФНС
18:16
Школьники в Челябинской области остались без проездных из-за ликвидаций района
18:16
Украинец в Словакии готовил госпереворот
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18:12
Уральский святой станет главным героем нового российского комикса
18:12
Лучшие астрономы России собрались под Екатеринбургом, чтобы обсудить жизнь в галактике. Фото, видео
18:11
Челябинская юмористка Карина Мурашкина снялась в новом сезоне сериала «Патриот». Фото
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В ХМАО покажут рок-мюзикл для фанатов Queen
18:06
ЧЭМК остановит самое вредное производство в 2025 году
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18:04
Власти разрабатывают схему эвакуации тюменцев в случае военного конфликта
1
18:03
Чиновников ЯНАО подозревают в накрутке голосов в независимом опросе о слиянии территорий
18:01
Тюменская область рассчитывает попасть на Инвестиционную карту России
18:00
Екатеринбуржец забил ногами свою девушку после проверки телефона. Видео
1
17:55
NYT: в США не удалось никого спасти при крушении самолета с россиянами
2
17:54
В подведомственной дептрансу структуре ЯНАО нашли нарушения в закупках
1
17:54
Власти уточнили, кому надо авторизоваться через «Госуслуги» для входа на маркетплейсы
1
17:49
В ХМАО рождаемость пошла вверх впервые за десятилетие
3
17:47
Конкурс на именные губернаторские стипендии объявили власти Ямала
17:44
Жители Ямала поддержали тренды ИИ и нестандартных смартфонов
17:43
«Призывал к вражде против русских»: в Тюмени задержан экстремист из Санкт-Петербурга. Видео
2
17:42
Силовики сделали фоторобот найденного у трассы трупа и просят помощи у курганцев
17:41
Под Первоуральском построят огромный спа-комплекс: как он будет выглядеть. Фото
1
17:41
Власти ХМАО запустили голосование на пост директора сургутского драмтеатра. Скрин
17:38
Прокуратура раскрыла новые детали дела экс-директора «Фонбета»
17:35
Пациентка из Шадринска добилась от больниц полмиллиона рублей за ущерб здоровью
2
17:35
По долгам злостных алиментщиков должны платить родственники
14
17:30
Главные ЧП на Северном морском пути: от столкновения в Карском море до застрявших во льдах
17:28
Чебуреки — просто пушка, сладкое на высоте: каким пермским кафе ставят высокие оценки
17:28
Научный директор РВИО предложил переименовать Финский залив
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17:27
Глава Донецка Кулемзин назвал видео о переименовании улиц фейком
17:26
«Вызывают восторг»: топ самых модных мест Екатеринбурга. Список
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17:25
В Курганской области бизнес и туризм получат поддержку от правительства
2
17:22
В Челябинске спорят из-за земли, где вместо детского лагеря хотят строить ЖК
7
17:16
Челябинцы тратят на поездки по России до 20 тысяч рублей. Скрин
17:15
Суд Кургана запретил показывать присяжным фото Шароянов, которых расстреляла ОПГ. Фото, видео
7
17:14
Отдаленный район Перми утопает в каше из грязи и снега. Фото, видео
17:11
Патриарх Кирилл увидел в ИИ черты Антихриста
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17:08
«Доводят до банкротства»: власти Ямала требуют от рыбацкой общины в ЯНАО вернуть бюджетные миллионы
17:05
Общественники направили письмо Беглову из-за сноса ларьков у Спаса на Крови
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17:05
Вдовец оскорблявшей звезд блогерши Лены Миро впервые нарушил молчание
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17:01
На Ямале готовятся к слетам активистов «Движения Первых»
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Повышение соцвыплат и предельные цены на перелеты: что изменится для жителей ЯНАО в феврале
16:54
Володин нашел доказательство вины Байдена и Блинкена в подготовке покушения на Путина
2
16:51
В Екатеринбурге 11-летний подросток покончил с собой. Фото
16:51
Курганский родкомитет заступился за директора лицея, где предлагали разделить детей из-за питания
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16:50
Стало известно, почему не сбили челябинский метеорит
3
16:46
В Челябинске выделили деньги на продолжение строительства метротрама
16:46
Госдума обратилась к Конгрессу США из-за информации о покушении на Путина
12
16:44
На главной дорожной стройке Екатеринбурга открыли проезд. Видео
16:42
Пермяк предоставит начальнице график овуляции жены, чтобы заниматься сексом без стресса
1
16:40
Курганец избежал наказания за пьяное вождение из-за ошибки врача
2
16:39
Очередной апарт-отель появится в промзоне Петербурга
16:34
Данные о депортации людей из США в СССР и Югославию оказались фейком
16:33
Слияние образовательных учреждений ждет ЯНАО в апреле
16:33
Жители Тюменского района второй день сидят без света
16:30
Сектор без газа: курганцы рады, что их дома сровняют с землей. Фото, видео
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16:28
Губернатор Тюменской области наградил ветеранов войны. Фото
16:28
В Москве похоронили члена актерской династии Игоря Янковского
16:27
Потерпевшие крушение танкеры в Черном море застрахованы на 40 млн долларов
8
16:26
Новорожденным Салехарда вручают памятные медали в честь юбилейного года
16:24
Минтранс пообещал масштабные транспортные нацпроекты за 8 трлн рублей
1
16:23
Воздух Челябинска избавится от 800 тонн диоксида серы. Видео
1
16:22
Крупный челябинский свинокомплекс лишился стада
1
16:21
«Вот придурки»: в Екатеринбурге донимают родственников и бывших соседей Монеточки*
2
16:17
Сообщение о появлении смертельного штамма COVID-Omicron XBB не подтвердилось
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16:15
Курганский экс-замгубернатора Пугин не смог оспорить выплату ущерба государству
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16:15
Нефтяные компании ХМАО лидируют по травмам на производстве
3
16:13
Аналитики рассказали, как быстро найти работу мечты
6
16:09
Тела погибших при крушении лайнера в США, где были россияне, вынесло на берег
16:08
В России хотят разрешить детям менять имена из-за травли
60
16:06
В Свердловской области взлетели цены на продукты из минимального набора
9
16:06
Южный Урал планируют превратить в столицу промышленных роботов
2
16:04
Губернатор Шумков не упустил случая напомнить о себе политэлитам Тюмени
3
16:04
В Челябинске полностью восстановили теплоснабжение в Ленинском районе
3
16:00
Курганские власти просят помощи у Роскосмоса для прогноза паводка
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15:58
Полпред Жога оценил ремонт центра для детей в ЛНР, который сделали курганцы
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В Пулково завысили тарифы на парковку
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Свердловский мэр проиграл выборы жене своего водителя. Фото
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В тюменском микрорайоне ДОК появится новый парк. Фото
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Откуда в Кургане появились легендарные туи и причем тут сон губернатора. Фото, видео
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ФСБ Курганской области задержала членов преступной группировки и изъяла мефедрон. Фото
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В пермской колонии зек заплатил надзирателю за доставку телефона на зону
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ОПГ из Киргизии поставляла в Россию американское оружие
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В кресло шефа полиции Екатеринбурга метит замглавы ГУ МВД
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США не могут вернуть тела погибших на Украине американцев
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Юные автоугонщики из Нового Уренгоя отделались штрафами
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Водохранилища в Казахстане, из-за которых Курганскую область топит, не заполнены
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15:35
Верба распустилась в Челябинской области в январе. Фото
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В Челябинске планируют построить новую арену для ХК «Трактор». Видео
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15:29
У самолета Москва-Челябинск отключились двигатели
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Появилась запись переговоров во время крушения лайнера в США с фигуристами из РФ. Видео
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15:28
Челябинский бизнесмен построит крупный складской комплекс у дороги «Меридиан». Скрин
15:27
Оркестр Теодора Курентзиса musicAeterna отметит юбилей в Перми
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Прокуратура запросила реальные сроки для бывших сотрудников ребцентра «Титан»
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15:21
Как пройти диспансеризацию в Кургане: от записи до обследования
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15:20
Будет ли наводнение в Курганской области в 2025 году
15:16
Российские власти высказались о входе на маркетплейсы через «Госуслуги»
5
15:16
Сотни тысяч мигрантов приехали в Свердловскую область
20
15:14
Глава полиции Екатеринбурга уходит в отставку
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15:11
Челябинская полиция «накрыла» ОПГ охотников. Видео
15:10
Крысы атаковали Челябинск. Видео
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15:10
Эрмитаж закрыл вход в Зимний дворец из-за угрозы безопасности
15:07
Житель ХМАО убил друга и засыпал труп цементом на пустыре
1
15:00
Житель Петергофа предстанет перед судом за установку скрытой камеры
15:00
Силовик после командировки на Кавказ возглавит полицию самого скандального города ХМАО
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14:58
Крупнейший в России металлургический комбинат запустил робогрузовики
14:56
Сослуживцы арестованного генерала Попова опровергают доказательства его вины
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14:55
Самый грандиозный проект тюменских властей подорожал на четыре миллиарда рублей
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14:55
В Екатеринбурге вторые сутки не могут найти 17-летнюю девушку. Фото
14:53
Челябинский губернатор назначил нового зама для «главного по безработице»
14:46
Пермь потеряла позицию в престижном рейтинге городов
2
14:44
СК начал проверку по факту насилия над лежачими пациентами в больнице Петербурга
9
14:44
Россияне учат историю по выступлениям Путина
6
14:41
Под Тюменью школьник устроил ДТП с автобусом, в котором ехали 10 детей. Фото
1
14:41
Главный свердловский гаишник назвал трассы, где погибают больше всего людей
14:34
Одна из авторов «Ежика в тумане» подала в суд на Центробанк
2
14:32
В Минобороны РФ рассказали о количестве потерь и дезертиров в ВСУ
8
14:29
Бастрыкин затребовал доклад после гибели 93-летней пермской пенсионерки
14:28
Тюменские медики спасли от смерти пациента с крайней степенью ожирения. Фото
1
14:28
Солнечные вспышки и геомагнитные бури в феврале: когда ждать шторм
14:26
Губернатор ЯНАО Артюхов поможет семье участника СВО, чей дом сгорел
1
14:24
Магнитогорский онкодиспансер объединят с челябинским центром ядерной медицины
14:24
В Челябинске продолжились задержания полицейских, крышевавших мигрантов. Видео
5
14:23
СКР предъявил обвинение экс-главе «Фонбет» Анохину
4
14:23
«Трещит по швам»: в Нижнем Тагиле жители двухэтажки рискуют оказаться под завалами. Фото, видео
3
14:20
Пассажир из Китая попытался незаконно вывезти старинные книги из России
10
14:19
В Кремле заявили, что не знают об аресте австралийского наемника ВСУ
1
14:19
В Тюмени закрылись пять магазинов сети «Жизньмарт»
14:13
В исправительной колонии ХМАО производят буржуйки для СВО. Фото
14:10
В Санкт-Петербурге сокращается число банковских отделений
14:10
Песков принес соболезнования родным погибших в США фигуристов
2
14:10
В Кремле указали на историческую неграмотность Шольца
7
14:10
В Кургане создали специальную группу из-за нового звания города
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