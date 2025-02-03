«Пешком ходите!»: водители поругались с пассажирами из-за цен на такси в Тюмени

Водители такси и пассажиры устроили спор из-за цен на такси в комментариях к публикациям в telegram-канале «Темы Тюмени». Клиенты таксистов заявили, что стоимость перевозок нужно снизить. Автомобилисты же в свою очередь посоветовали им чаще ходить пешком.
«Очень дорого ездить», — считает Наталья Потапова.
«Сейчас даже на тарифе „Вместе“ цены по 300-400 рублей. Но учитывая цены на машины, запчасти, бензин, штрафы, обслуживание, 100% цены на поездки будут расти и дальше. И такси станет не средством для удобного перемещения, а роскошью. Как в СССР», — заявил Александр.
«Иногда стоимость, которая в Тюмени за такси „в одном районе“, приравнивается в стоимости такси в больших городах. Которая не оправдана у нас», — пояснила Катерина Мильская.
«Для такси цены обязательно нужно поднять в два раза. Вот тогда результат», — отметил пользователь с ником Сергей Ж.
«Ножками, ножками! Вы едете за копейки, еще и единицы ставите. В четыре тела, дешевле, чем на автобусе. Покурить вам надо в такси, поесть, попить, а потом еще и сдачу один рубль попросить, а то вам не хватит на следующую поездку в „такси-маршрутке“! Вы вот не знаете, а я вам скажу: вы за свои единицы скоро реально пешком будете двигаться или за один километр 200 рублей [платить]. Потому что как только рейтинг у водителя будет ниже 4.5 [звезд], его заблокируют на год», — добавил пользователь с ником Денис MO1SEY.
Ранее URA.RU писало о том, что, по мнению таксистов, стоимость городских перевозок в Тюмени должна быть значительно выше, чем сейчас. А минимальная стоимость поездкок должна начинаться от 200 рублей.
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