Жизненно важных лекарств в России стало еще больше

К перечню жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖВНЛП) добавлены 18 новых наименований, среди которых находится препарат для лечения рака костного мозга. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
«Сегодня принято решение дополнить его [перечень ЖВНЛП] еще 18 наименованиями. Большинство из них применяется для лечения сложных, угрожающих жизни заболеваний, отдельных видов онкологии у взрослых пациентов», — подчеркнул Михаил Мишустин. Документ по итогам встречи опубликован на сайте правительства РФ.
Он отметил, что еще целый ряд медикаментов используется для терапии при хронической болезни легких, бронхиальной астме, раке костного мозга и сахарном диабете. Премьер-министр заявил, что половина этих лекарств производится на территории России.
Такая практика будет продолжена в рамках национального проекта «Новые технологии сбережения здоровья». Целью проекта является увеличение доли отечественного производства критически важных лекарств до 90% к 2030 году, добавил Мишустин
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