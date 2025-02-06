В Тюмени ищут врача на зарплату 300 000 рублей

Одному из медицинских центров Тюмени требуется врач-оториноларинголог, которому там готов платить до 300 000 рублей в месяц. Соответствующая вакансия была размещена на портале hh.ru.
«Врач-оториноларинголог. Заработная плата: от 220 000 до 300 000 рублей за месяц, на руки. Опыт работы: 3–6 лет, полная занятость. График: 5/2», — указано в объявлении, размещенном работодателем.
Из требований к кандидатам — наличие высшего медицинского образования по профилю оториноларингология, а также действующая аккредитация по специальности. Также — опыт работы от трех лет, своя база постоянных пациентов и положительный опыт работы в других медицинских центрах.
Помимо высокой зарплаты успешному кандидату обещают компенсацию расходов в случае командировок в Ялуторовск и скидку на услуги медцентра для родственников. А также карьерный рост до заведующего отделением.
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