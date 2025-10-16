16 октября 2025

Екатеринбурженка ездила по городу с мертвыми животными. Видео

В автобусе №48 в Екатеринбурге заметили женщину с мертвым котом
© Служба новостей «URA.RU»
В одном из пакетов был мертвый котенок
Фото:

В Екатеринбурге в одном из автобусов №48 заметили женщину, которая в пакете перевозила мертвого котенка. Также она везла еще одно еле живое животное в неизвестном направлении. Об этом сообщили очевидцы.

«Два пакета и в каждом по одному котенку. Один не двигался, а второй еле дышать мог. Белый пакет с дырками, там находился труп мертвого котика», — передает слова очевидцев telegram-канал «Злой Екатеринбург».

Сама женщина вела себя крайне агрессивно. Одна из девушек попыталась узнать, все ли в порядке у животного, на что получила удар от «хозяйки» котов.  

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Екатеринбурга. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Видео: telegram-канал «Злой Екатеринбург»

© Служба новостей «URA.RU»
