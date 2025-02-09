В проект вложат 200 миллионов рублей
В Тюмени откроют современный банный комплекс летом текущего года. В проект вложат 200 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в бизнес-экосистеме «Соболев Альянс».
«Общий бюджет составляет более 200 миллионов рублей, из которых 100 миллионов — наши инвестиции. Комплекс рассчитан на более чем 100 посадочных мест и будет включать в себя широкий спектр услуг, в том числе сауну, массажный кабинет и ресторан», — сообщили URA.RU в компании.
Банный комплекс откроется на улице Федюнинского в июне этого года. Сейчас ведутся строительно-отделочные работы.
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