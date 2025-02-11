11 февраля 2025

Прокуратура выясняет обстоятельства смертельного ДТП на трассе Лабытнанги — Харп

© Служба новостей «URA.RU»
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На месте работает городская прокуратура, архивное фото
На месте работает городская прокуратура, архивное фото Фото:

Прокуратура выясняет обстоятельства смертельного ДТП на трассе Лабытнанги — Харп (ЯНАО). На место ДТП выехал городской прокурор Петр Юшков, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«Организована проверка по факту смертельного ДТП, произошедшего 11 февраля на 26-ом километре трассы. Обстоятельства и причины выясняются», — сообщил в отчете Петр Юшков.

Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры. По результатам проверки будет дана оценка произошедшему инциденту. 

Ранее URA.RU сообщало о том, что столкнулись автомобили Lada Vesta и Lada Priora. В результате ДТП один водитель скончался, а второй доставлен в больницу.

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Прокуратура выясняет обстоятельства смертельного ДТП на трассе Лабытнанги — Харп (ЯНАО). На место ДТП выехал городской прокурор Петр Юшков, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «Организована проверка по факту смертельного ДТП, произошедшего 11 февраля на 26-ом километре трассы. Обстоятельства и причины выясняются», — сообщил в отчете Петр Юшков. Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры. По результатам проверки будет дана оценка произошедшему инциденту.  Ранее URA.RU сообщало о том, что столкнулись автомобили Lada Vesta и Lada Priora. В результате ДТП один водитель скончался, а второй доставлен в больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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