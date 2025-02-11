Прокуратура выясняет обстоятельства смертельного ДТП на трассе Лабытнанги — Харп (ЯНАО). На место ДТП выехал городской прокурор Петр Юшков, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.
«Организована проверка по факту смертельного ДТП, произошедшего 11 февраля на 26-ом километре трассы. Обстоятельства и причины выясняются», — сообщил в отчете Петр Юшков.
Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры. По результатам проверки будет дана оценка произошедшему инциденту.
Ранее URA.RU сообщало о том, что столкнулись автомобили Lada Vesta и Lada Priora. В результате ДТП один водитель скончался, а второй доставлен в больницу.
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