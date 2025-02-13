Военкор Котенок: Украина атаковала Сочи

В Сочи были поражены два украинских беспилотника, заявил Юрий Котенок
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотника в районе Сочи. Один из них был поражен в акватории Черного моря. Об этом заявил российский военкор Юрий Котенок.
«Предварительно, в районе Сочи сбиты два украинских БПЛА», — заявил Котенок в своем telegram-канале. Один из дронов был поражен в черноморской акватории, уточнил военкор. О разрушениях не сообщается.
URA.RU подало запрос в Минобороны для уточнения информации. Ответ ожидается.
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