Военкор Котенок: Украина атаковала Сочи

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В Сочи были поражены два украинских беспилотника, заявил Юрий Котенок
В Сочи были поражены два украинских беспилотника, заявил Юрий Котенок Фото:

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотника в районе Сочи. Один из них был поражен в акватории Черного моря. Об этом заявил российский военкор Юрий Котенок. 

«Предварительно, в районе Сочи сбиты два украинских БПЛА», — заявил Котенок в своем telegram-канале. Один из дронов был поражен в черноморской акватории, уточнил военкор. О разрушениях не сообщается. 

URA.RU подало запрос в Минобороны для уточнения информации. Ответ ожидается. 

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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотника в районе Сочи. Один из них был поражен в акватории Черного моря. Об этом заявил российский военкор Юрий Котенок.  «Предварительно, в районе Сочи сбиты два украинских БПЛА», — заявил Котенок в своем telegram-канале. Один из дронов был поражен в черноморской акватории, уточнил военкор. О разрушениях не сообщается.  URA.RU подало запрос в Минобороны для уточнения информации. Ответ ожидается. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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