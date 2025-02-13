Американский авианосец столкнулся с судном в море: что известно о происшествии

Американский авианосец USS Harry S. Truman (CVN-75) столкнулся с торговым судном M/V Besiktas-M у египетского порта Саид в Средиземном море. Об этом сообщили представители ВМФ США.
«Авианосец USS Harry S. Truman <...> столкнулся с судном M/V Besiktas-M <...> у порта Саид, Египет, в Средиземном море», — передает News.usni, ссылаясь на слова командира американского флота Тима Гормана. При этом о повреждениях внутри авианосца не сообщается. Затопления не произошло. В настоящий момент по факту происшествия проводится расследование.
USS Harry S. Truman (CVN-75) — американский авианосец, восьмой корабль типа Нимиц. Он был спущен на воду в 1996 году, а введен в состав флота два года спустя.
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