Американский авианосец столкнулся с судном в море: что известно о происшествии

Американский авианосец столкнулся с торговым судном в море
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Американский авианосец столкнулся с торговым судном у порта Египта (архивное фото)
Американский авианосец столкнулся с торговым судном у порта Египта (архивное фото) Фото:

Американский авианосец USS Harry S. Truman (CVN-75) столкнулся с торговым судном M/V Besiktas-M у египетского порта Саид в Средиземном море. Об этом сообщили представители ВМФ США. 

«Авианосец USS Harry S. Truman <...> столкнулся с судном M/V Besiktas-M <...> у порта Саид, Египет, в Средиземном море», — передает News.usni, ссылаясь на слова командира американского флота Тима Гормана. При этом о повреждениях внутри авианосца не сообщается. Затопления не произошло. В настоящий момент по факту происшествия проводится расследование. 

USS Harry S. Truman (CVN-75) — американский авианосец, восьмой корабль типа Нимиц. Он был спущен на воду в 1996 году, а введен в состав флота два года спустя. 

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Американский авианосец USS Harry S. Truman (CVN-75) столкнулся с торговым судном M/V Besiktas-M у египетского порта Саид в Средиземном море. Об этом сообщили представители ВМФ США.  «Авианосец USS Harry S. Truman <...> столкнулся с судном M/V Besiktas-M <...> у порта Саид, Египет, в Средиземном море», — передает News.usni, ссылаясь на слова командира американского флота Тима Гормана. При этом о повреждениях внутри авианосца не сообщается. Затопления не произошло. В настоящий момент по факту происшествия проводится расследование.  USS Harry S. Truman (CVN-75) — американский авианосец, восьмой корабль типа Нимиц. Он был спущен на воду в 1996 году, а введен в состав флота два года спустя. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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