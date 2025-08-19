Первый снег выпал в российском регионе. Фото

Первый снег выпал в Иркутской области
В Иркутской области выпал снег
В Иркутской области выпал первый снег, что стало неожиданностью для жителей региона. Об этом сообщают местные жители.

«Белым и пушистым засыпало все — дороги, крыши домов и огороды», — приводит слова местных Mash. Сообщение опубликовано в telegram-канале.

Помимо этого сообщается, что снегопад стал причиной повреждения растений и цветов на приусадебных участках. Владельцы огородов отмечают, что часть урожая могла быть утрачена из-за внезапного похолодания и обильных осадков.

