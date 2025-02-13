Военнослужащие ВСУ были ошеломлены, узнав, что президент России Владимир Путин и глава Соединенных Штатов Дональд Трамп обсуждали в ходе телефонного разговора завершение украинского конфликта и не задействовали в переговорах Киев. Об этом сообщила британская газета The Times.
«Ситуация не из приятных. Переговоры об Украине без Украины», — приводит слова одного из военных The Times. Отмечается, что настроение бойцов ВСУ ухудшается еще из-за того, что Европу также могут не пригласить на переговоры по мирному урегулированию конфликта.
Уже длительное время ВСУ испытывают серьезные трудности, связанные с нехваткой личного состава и усиленными боевыми действиями. Ситуация усугубляется взятием под контроль стратегически важных территорий силами российской армии и кризисом дезертирства, что приводит к ослаблению оборонительных позиций. В этом контексте новости о переговорах России и США без участия Украины вызывают дополнительное беспокойство среди украинских военных, писала The Washington Post.
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