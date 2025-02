Times: бойцов ВСУ повергло в шок из-за переговоров Трампа и Путина

14 февраля 2025 в 00:26 Размер текста - 17 +

Военные, узнав о прошедших переговорах Трампа и Путина, были ошеломлены отсутствием украинской стороны Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащие ВСУ были ошеломлены, узнав, что президент России Владимир Путин и глава Соединенных Штатов Дональд Трамп обсуждали в ходе телефонного разговора завершение украинского конфликта и не задействовали в переговорах Киев. Об этом сообщила британская газета The Times. «Ситуация не из приятных. Переговоры об Украине без Украины», — приводит слова одного из военных The Times. Отмечается, что настроение бойцов ВСУ ухудшается еще из-за того, что Европу также могут не пригласить на переговоры по мирному урегулированию конфликта. Уже длительное время ВСУ испытывают серьезные трудности, связанные с нехваткой личного состава и усиленными боевыми действиями. Ситуация усугубляется взятием под контроль стратегически важных территорий силами российской армии и кризисом дезертирства, что приводит к ослаблению оборонительных позиций. В этом контексте новости о переговорах России и США без участия Украины вызывают дополнительное беспокойство среди украинских военных, писала The Washington Post. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военнослужащие ВСУ были ошеломлены, узнав, что президент России Владимир Путин и глава Соединенных Штатов Дональд Трамп обсуждали в ходе телефонного разговора завершение украинского конфликта и не задействовали в переговорах Киев. Об этом сообщила британская газета The Times. «Ситуация не из приятных. Переговоры об Украине без Украины», — приводит слова одного из военных The Times. Отмечается, что настроение бойцов ВСУ ухудшается еще из-за того, что Европу также могут не пригласить на переговоры по мирному урегулированию конфликта. Уже длительное время ВСУ испытывают серьезные трудности, связанные с нехваткой личного состава и усиленными боевыми действиями. Ситуация усугубляется взятием под контроль стратегически важных территорий силами российской армии и кризисом дезертирства, что приводит к ослаблению оборонительных позиций. В этом контексте новости о переговорах России и США без участия Украины вызывают дополнительное беспокойство среди украинских военных, писала The Washington Post.