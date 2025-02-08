Оборона ВСУ испытывает напряжение из-за нехватки солдат. В некоторых батальонах служат всего по 30 человек, при штатной численности в 200, сообщает The Washington Post.
«Министерство обороны России заявляет, что его войска захватили угледобывающий город Торецк, что стало последним прорывом в ДНР на востоке Украины, где оборона украинских войск трещит по швам», — пишет The Washington Post. Как сообщает издание, за прошедший год в результате действий российской армии ослаблены позиции украинских войск, испытывающих недостаток солдат и истощенных продолжительными боевыми действиями.
Ситуация усугубляется неопределенностью относительно будущего американской военной поддержки. Президент США Дональд Трамп, подчеркивающий приоритет американских национальных интересов, выразил желание завершить конфликт, однако конкретные шаги его администрации по достижению мира остаются неопределенными.
Эта ситуация усугубляется тем, что ВСУ столкнулись с серьезным «кризисом дезертирства», сообщают зарубежные издания. По их данным, тысячи украинских военнослужащих покидают свои подразделения.
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