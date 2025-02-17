Экс-начальника строительного главка МО РФ Куща отдали под суд

Экс-начальник строительного главка Минобороны РФ Игорь Кущ предстанет перед судом по обвинению в получении взяток на сумму свыше 34 миллионов рублей в период с 2022 по 2024 год. Об этом рассказали в пресс-службе военных следственных органов Следственного комитета (СК) РФ.
«Направлено в суд уголовное дело в отношении Игоря Куща», — говорится в сообщении СК. Там добавили, что он обвиняется в получении взяток на сумму более 34 миллионов рублей в период с 2022 по 2024 год.
В целях обеспечения возможного приговора на имущество Куща наложен арест на сумму более 50 миллионов рублей. Сам экс-начальник строительного главка Минобороны находится под стражей.
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