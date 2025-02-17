Экс-начальника строительного главка МО РФ Куща отдали под суд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На имущество Куща наложен арест на сумму свыше 50 млн рублей
На имущество Куща наложен арест на сумму свыше 50 млн рублей Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

Экс-начальник строительного главка Минобороны РФ Игорь Кущ предстанет перед судом по обвинению в получении взяток на сумму свыше 34 миллионов рублей в период с 2022 по 2024 год. Об этом рассказали в пресс-службе военных следственных органов Следственного комитета (СК) РФ.

«Направлено в суд уголовное дело в отношении Игоря Куща», — говорится в сообщении СК. Там добавили, что он обвиняется в получении взяток на сумму более 34 миллионов рублей в период с 2022 по 2024 год. 

В целях обеспечения возможного приговора на имущество Куща наложен арест на сумму более 50 миллионов рублей. Сам экс-начальник строительного главка Минобороны находится под стражей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Экс-начальник строительного главка Минобороны РФ Игорь Кущ предстанет перед судом по обвинению в получении взяток на сумму свыше 34 миллионов рублей в период с 2022 по 2024 год. Об этом рассказали в пресс-службе военных следственных органов Следственного комитета (СК) РФ. «Направлено в суд уголовное дело в отношении Игоря Куща», — говорится в сообщении СК. Там добавили, что он обвиняется в получении взяток на сумму более 34 миллионов рублей в период с 2022 по 2024 год.  В целях обеспечения возможного приговора на имущество Куща наложен арест на сумму более 50 миллионов рублей. Сам экс-начальник строительного главка Минобороны находится под стражей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...