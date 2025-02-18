Трамп поддержал необходимость проведения выборов на Украине

Трамп указал на непопулярность Зеленского
Украине нужны выборы, если она хочет места за столом переговоров. Такое мнение высказал президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News. Он также указал на непопулярность президента Владимира Зеленского в народе.
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