За уничтожение символики СВО теперь можно сесть на пять лет

Государственная Дума Российской Федерации приняла закон о более строгом наказании за умышленное уничтожение или повреждение имущества по экстремистским мотивам. В нововведения входит лишение свободы на срок до пяти лет за порчу или уничтожение символики специальной военной операции.
«Дума приняла закон о реальных сроках до пяти лет за уничтожение символики СВО», — передает «Интерфакс». Закон включает в себя ужесточение наказаний за соответствующие правонарушения, включая введение принудительных работ сроком до пяти лет или лишения свободы на аналогичный период. Данная инициатива предусматривает изменения во вторую часть статьи 167 Уголовного кодекса.
В законодательстве предусмотрено ужесточение наказаний за умышленное разрушение или повреждение имущества, если действия были мотивированы экстремистскими убеждениями. К таким убеждениям относятся политическая, идеологическая, расовая, национальная или религиозная ненависть или вражда, а также ненависть или вражда по отношению к любой социальной группе.
В ряде регионов зафиксированы многочисленные инциденты, когда имущество частных лиц и организаций, выразивших поддержку специальной военной операции и разместивших символику этой поддержки на своих зданиях, сооружениях или автомобилях, подверглось уничтожению или повреждению. Об этом сообщается в пояснительной записке к новому законопроекту.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.