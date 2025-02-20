В Ленобласти ищут тело убитой 10 лет назад беременной женщины

Стало известно, что случилось с пропавшей беременной женщиной в мае 2014 года из Ленинградской области. Подозреваемым в убийстве стал бывший муж. Об этом сообщает 78.ru.
«Житель Тосненского района заявил о пропаже супруги в мае 2014 года. Она не вернулась домой после родительского собрания в школе посёлка Федоровское. На тот момент женщина была на восьмой неделе беременности», — пишет 78.ru. Через несколько месяцев после исчезновения, в августе 2014 года, было возбуждено уголовное дело по факту убийства. Долгие годы следствие не могло найти достаточно доказательств или свидетельств, которые бы помогли раскрыть дело.
Спустя десять лет был задержан бывший муж пропавшей, первоначально заявивший о ее исчезновении, как основной подозреваемый в убийстве. По словам правоохранителей, он встретился с женщиной после собрания у школы и вместе они отправились на маршрутке в деревню Глинка. В ходе допроса подозреваемый признался, что после ссоры с бывшей супругой в лесополосе недалеко от остановки он ударил ее ножом в сердце. После этого, чтобы скрыть следы преступления, он сбросил тело в канаву.
На текущий момент полиция организовала поисковую операцию для обнаружения тела убитой. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.
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