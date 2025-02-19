«Как после бомбежки»: тюменцев ужаснуло состояние почтового отделения на Мысу

Состояние тюменского отделения «Почты России», расположенного на улице Ершова, ужаснуло местных жителей. Они сообщают, что внутри помещения обваливается плитка и штукатурка, а с потолка свисают провода. Свое недовольство горожане выразили корреспонденту URA.RU, предоставив фотографии.
«На Мысу два отделения почты. Одно новое, находится в районе „Звездного городка“, а второе — на Ершова, где лет 30 уже не делали ремонт. На входе отделка обвалилась уже до кирпичей, в самом зале проплешины из плитки. В помещении к тому же очень холодно, непонятно, как там сидят операторы. Ощущение, как после бомбежки», — сообщают тюменцы.
Сообщения о запущенном состоянии отделения также появились в соцсетях. В комментариях к посту тюменцев в группе «Подслушано Тюмень Мыс Тарманы» в соцсети «ВКонтакте» представители «Почты России» ответили, что капительный ремонт помещения на Ершова запланирован до конца 2025 года.
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