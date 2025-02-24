Стоимость уральского титанового гиганта взлетела на 116 млрд на фоне слухов о Boeing

За неделю капитализация свердловской титановой компании «ВСПМО-Ависма» выросла с 349 миллиардов до 461 миллиарда рублей, следует из данных Мосбиржи. Рост в 116 миллиардов (+32%) произошел на фоне разговоров о возможном возвращении авиакорпорации Boeing в Россию.
По данным на 10:00 (МСК) 24 февраля, стоимость одной акции «Ависмы» равна 40,9 тысячам рублей. Еще неделю назад, 17 февраля, акции торговались по 31 тысяче рублей за штуку. Стоимость ценных бумаг взлетела на фоне слухов о возвращении Boeing в Россию — авиапроизводитель якобы хочет получить доступ к российскому титану, от которого отказался в 2022 году, когда Россия начала СВО на Украине. При этом в Кремле комментировали, что информации о возвращении Boeing в Россию нет.
В пресс-службе «ВСПМО-Ависма» воздержались от комментариев о возможном сотрудничестве компании с Boeing. «ВСМПО-Ависма» — градообразующее предприятие Верхней Салды (Свердловская область). Корпорация поставляет титановые компоненты для авиакомпаний по всему миру. Производимая продукция широко используется в авиакосмической отрасли, энергетике, нефтегазовой промышленности, судостроении и медицине.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!