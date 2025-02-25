Лидер профсоюза РЖД стала зампредом думы Сургута

Дума Сургута избрала заместителем председателя Эмилию Трапезникову, лидера профсоюзной организации РЖД. Решение было принято во время очередного заседания, передает журналист URA.RU.
«Заместителем председателя думы города Сургута 7-го созыва, осуществляющую свою деятельность на непостоянной основе, избрана Эмилия Трапезникова», — сообщил председатель думы Александр Олейников. Депутаты проголосовали единогласно.
По словам источника агентства, кандидатура Трапезниковой получила мощную поддержку от железнодорожников, женского движения «Единой России» и общественных активистов. «Это позволило ей опередить главу профсоюзной первички „Сургутнефтегаза“ Айдара Явишева», — поделился мнением источник, знакомый с ситуацией.
Ранее URA.RU писало, что должность зампреда освободилась после того, как бывший вице-спикер Александр Олейников возглавил городскую думу. Это произошло в связи с избранием Максима Слепова, ранее занимавшего пост спикера, мэром Сургута.
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