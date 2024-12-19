Депутаты Сургута (ХМАО) поддержали переход заместителя председателя городской думы на пост спикера. За кандидатуру начальника отдела водоснабжения и водоотведения управления по организации обслуживания производства ПАО «Сургутнефтегаз» Александра Олейникова проголосовали 20 из 25 народных избранников — все присутствующие. Трансляция велась на сайте думы.
«На заседании депутатского объединения ЕР одобрена кандидатура Олейникова Александра Игоревича», — огласила лидер фракции Эмилия Трапезникова. О своем избрании новый зампред объявил сам.
Зампред Олейников с момента перехода бывшего председателя думы Максима Слепова на пост главы Сургута исполнял обязанности спикера. Летом 2024 года обсуждалось, что эту должность мог бы занять экс-военком Михаил Бехтин, который также является сотрудником «Сургутнефтегаза». Однако в аппаратной борьбе победили нефтяники.
Ранее URA.RU писало о том, что дума Сургута 20 декабря поддержит кандидатуру Олейникова. Инсайд агентства подтвердился.
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