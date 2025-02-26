Пермский тракт затянуло густым туманом

Низкая видимость на 169-м километре трассы (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дорожники предупредили водителей о низкой видимости на 169-м километре трассы между Екатеринбургом и Пермью из-за густого тумана. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

«Внимание! На автодороге 169-м километре трассы Р-242 туман, низкая видимость», — следует из поста telegram-канала компании.

Водителей призвали заранее планировать маршрут, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию. Уточнить актуальную информацию можно по телефону: 8(800)200-63-06.