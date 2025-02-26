Пермский тракт затянуло густым туманом

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Туман на автодороге М5. Челябинск, трасса, м5, дорога, туман, метеоусловия, м-5
Низкая видимость на 169-м километре трассы (архивное фото) Фото:

Дорожники предупредили водителей о низкой видимости на 169-м километре трассы между Екатеринбургом и Пермью из-за густого тумана. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

«Внимание! На автодороге 169-м километре трассы Р-242 туман, низкая видимость», — следует из поста telegram-канала компании.

Водителей призвали заранее планировать маршрут, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию. Уточнить актуальную информацию можно по телефону: 8(800)200-63-06.

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Дорожники предупредили водителей о низкой видимости на 169-м километре трассы между Екатеринбургом и Пермью из-за густого тумана. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «Внимание! На автодороге 169-м километре трассы Р-242 туман, низкая видимость», — следует из поста telegram-канала компании. Водителей призвали заранее планировать маршрут, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию. Уточнить актуальную информацию можно по телефону: 8(800)200-63-06.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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