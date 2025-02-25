Ямальцы могут сообщить о незаконных свалках через приложение

На Ямале работает сервис, направленный на борьбу с несанкционированными свалками. Направить жалобу может каждый житель. Для подтверждения нарушения требуется приложить фотографии.
«Общественный земельный контроль ... позволяет гражданам выразить активную гражданскую позицию и исключить нарушения их прав в сфере землепользования. Цифровой путь взаимодействия всегда самый прозрачный, позволяющий выявить несовершенства текущих процессов при оказании государственных и муниципальных услуг», — рассказала заместитель директора окружного департамента имущественных отношений Екатерина Атарщикова журналистам медиацентра «Салехард».
С помощью сервиса уже зарегистрировано 14 обращений из пяти муниципальных образований. Больше всего несанкционированных свалок отмечают жители Приуральского района и Салехарда. Воспользоваться сервисом можно через любой веб-браузер. Также можно скачать приложение «Единая картографическая карта автономного округа».
Ранее URA.RU рассказывало, что в Надыме внедряется система искусственного интеллекта, которая будет отвечать за мониторинг порядка на улицах. Нейросеть способна обнаруживать примерно 50 различных типов нарушений.
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