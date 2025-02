Не работающая в РФ Sony Pictures требует миллиард: самые громкие суды западных брендов в России

Ушедшая из РФ Sony Pictures подала миллиардный иск против российских киносетей

27 февраля 2025 в 10:47 Размер текста - 17 +

Экс-представительство Sony Pictures подало иск на 436,4 млн рублей против "Формула кино» и «Синема парк» Фото: Илья Московец © URA.RU Бывшее представительство компании Sony Pictures в России обратилось в суд с иском к крупным киносетям страны, требуя возврата суммы почти в один миллиард рублей. Иск касается договоров, заключенных в период с 2022 года. В какие еще скандалы попадали западные компании в России — в материале URA.RU. Иски Sony Pictures против российских киносетей Бывшее представительство Sony Pictures в России, компания «Контент-клуб», ранее известная как «Сони пикчерс продакшнс энд релизинг», обратилась в суд с требованием вернуть почти один миллиард рублей от российских киносетей. Иски основаны на договорах, заключенных с 2022 года. По информации РБК, юристы полагают, что суд, скорее всего, примет сторону истца. Общая сумма исков превышает 980 млн рублей Фото: Алексей Гущин © URA.RU В судебных исках, зарегистрированных 10 и 17 февраля, фигурируют крупнейшие кинотеатральные сети России. На данный момент, большинство дел находится на начальной стадии рассмотрения, при этом ряд исков был приостановлен из-за процедурных нарушений. Самый крупный иск на сумму 436,4 млн рублей был направлен против объединенной киносети «Формула кино» и «Синема парк», которая является крупнейшей в РФ. Также было предъявлено требование на 71,6 млн рублей к сети «Каро» и поданы иски на 176 млн рублей и 26 млн рублей против сетей «Киномакс» и «Синема Стар» соответственно. Кроме того, в рамках разбирательств заявлены требования к менее крупным кинотеатральным сетям: Goodwin Cinema, «Люмен», «Премьер зал», «Мираж Синема» и к торгово-развлекательному комплексу «Рига-Молл» в Красногорске. Общий объем финансовых претензий по 20-ти искам составляет свыше 980 млн рублей. Экс-представительство Sony Pictures обвиняет российские киносети в неуплате долгов за показ фильмов студии до того, как компания покинула рынок в РФ. В судебных документах по делам против кинотеатральных сетей «Синема парк» и «Мираж Синема» указано, что требования касаются возврата основной суммы долга и начисленных процентов по контракту, подписанному в декабре 2019 года. В иске против сети «Синема Стар» содержится требование о погашении задолженности по рамочному лицензионному соглашению, которое определяет условия публичного показа фильмов, начиная с января 2020 года. Российские кинотеатры превысили сроки показов западных фильмов и заработали на этом миллиарды рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Как сообщает источник РБК, зимой 2021–2022 года компания Sony Pictures выпустила несколько фильмов: «Человек-паук: Нет пути домой» и «Анчартед: На картах не значится». Премьера второго прошла за две недели до того, как американские кинокомпании начали покидать российский рынок в конце февраля — начале марта 2022 года. В условиях дефицита западных фильмов российские кинотеатры значительно продлили показы уже выпущенных кинокартин. В отличие от обычной практики проката, длительность которой обычно составляет от трех до шести недель, указанные фильмы демонстрировались на экранах почти четыре месяца. Согласно информации из Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, сборы «Человека-паука: Нет пути домой» и «Анчартед: На картах не значится» в России составили три миллиарда и 1,6 миллиарда рублей соответственно. Эти фильмы продолжали приносить доходы даже спустя несколько месяцев после официальной премьеры. Суд между Universal и Иркутским кинотеатром В ходе конфликта между кинотеатром Иркутска и Universal фильм «Бэтмен» все же был показан на больших экранах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Арбитражный суд Москвы в 2022 году вынес решение по делу иркутского кинотеатра New Cinema против российского представительства американской киностудии Universal. Собственник кинотеатра New Cinema, компания ООО «Синема-Медиа», потребовала компенсировать потери, вызванные отменой показов кинокартины «Бэтмен» из-за начала украинского конфликта. В итоге, был удовлетворен иск на 2,9 млн рублей. Кинопроизводством «Бэтмена» занималась студия Warner Bros. Однако с 2021 года распространением ее фильмов на территории России занимается Universal. Иск был подан после того, как предварительные переговоры, направленные на урегулирование вопроса в досудебном порядке, не увенчались успехом. Управляющий New Cinema Егор Иваненко отмечал, что представители Universal до 4 июля 2022 года предложили дождаться решения от их головной компании в США. Однако «Синема-Медиа» отклонили это предложение, полагая, что к указанной дате американская студия может прекратить свою деятельность в РФ. В результате спор был вынесен на рассмотрение арбитражного суда, который и принял сторону истца, обязав ответчика возместить ущерб в полном объеме. Позже, 16 июля 2022 года, часть представителей Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) все же организовала показ "Бэтмена", пишет Forbes. Судебные разбирательства за товарные знаки Суд Hugo Boss и российской компании Немецкая компания по производству одежды Hugo Boss в 2023 году обратилась в Суд по интеллектуальным правам с требованием аннулировать решение Роспатента, который отказал в отмене регистрации товарного знака Bossa Nova, принадлежащей пятигорскому предприятию ООО «Машук». Отмечается, что Bossa Nova использовалась для маркировки одежды для подростков. Hug Boss обратилась в суд из-за торговой марки Bossa Nova Фото: IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON Однако суд оставил заявление Hugo Boss без рассмотрения из-за наличия процедурных нарушений. В частности, заявитель не предоставил документы, подтверждающие его юридический статус, а также необходимые сведения о юридическом статусе ООО «Машук», выступающего третьим лицом в данном деле. Суд предоставил немецкой компании срок до 22 ноября для устранения указанных недочетов. Кроме того, Роспатент ранее отказал в удовлетворении претензий Hugo Boss относительно правовой охраны товарного знака Bossa Nova. По мнению немецкой компании, данный знак слишком схож с их брендами Boss и Hugo Boss и может вводить потребителей в заблуждение относительно происхождения товара. Компания также указала на то, что их продукция и продукция ООО «Машук» продаются на одних и тех же торговых площадках, включая маркетплейс Wildberries. Кроме того, Hugo Boss выразила опасения, что название Bossa Nova, ассоциирующееся с жанром бразильской музыки и популярным в 1960-х годах танцем, может создать впечатление, что продукция произведена в Бразилии. В ответ на это Роспатент подчеркнул, что торговые марки не имеют значительного сходства в фонетическом аспекте: они различаются по количеству слов, слогов и звуков. Аргумент о возможной ассоциации с Бразилией ведомство нашло неубедительным. Также было отмечено, что Hugo Boss не представила никаких исследований или опросов, которые бы подтверждали вероятность заблуждения потребителей. Бренд Under Armour судился с российским ИП Американская компания требовала с российского ИП 200 тысяч рублей компенсации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Американская компания Under Armour подала иск против российского индивидуального предпринимателя (ИП) по обвинению в нарушении исключительных прав на товарный знак. В качестве компенсации за ущерб американская компания требовала от предпринимателя 200 тысяч рублей. В судебных документах указывается на предыдущее дело, в рамках которого данный предприниматель уже был привлечен к административной ответственности за использование товарного знака без разрешения. Судебные органы установили, что российский ИП продавал товары с маркировкой, которая вводила в заблуждение потребителей из-за сильного сходства с зарегистрированными товарными знаками Under Armour. В результате его оштрафовали на 50 000 рублей, а контрафактная продукция была конфискована. После судебного разбирательства Under Armour направила ИП претензию о выплате компенсации, однако из-за истечения срока хранения документ так и не был получен ответчиком и вернулся отправителю. Позже данное требование рассмотрели в судебном порядке, пишет портал «Право.RU». Суд между Puma, New Balance и несколькими предпринимателями Puma требовала от российского ИП 100 тысяч рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU Спортивные бренды Puma и New Balance в 2023 году подали иски против нескольких российских предпринимателей, требуя возмещения убытков за незаконное использование их зарегистрированных торговых марок. В частности, иск от New Balance на сумму 95 тысяч рублей был подан против ИП из Красноярска Евники Мясниковой. Обвинения в ее сторону связаны с продажей кроссовок под маркой New Balance через интернет-магазины без соответствующего разрешения. Аналогичные обвинения на сумму 100 тысяч рублей предъявлены компанией Puma против ИП Дамира Шайморданова. Bosch подала массовые иски против компаний и ИП в России Bosch требовала компенсации от более чем 40 российских ИП и компаний Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Немецкая компания Robert Bosch GmbH в 2023 году подала ряд судебных исков по защите своих товарных знаков против более чем 40 организаций и ИП из десяти регионов РФ. Так, иски были направлены в арбитражные суды Челябинской, Самарской, Свердловской, Новосибирской, Московской, Волгоградской области, Удмуртии, Ставропольского края и Москвы. В частности, в рамках дела Bosch требовала компенсацию в 50 тысяч рублей с новосибирского магазина автозапчастей «Авто-Левобережный» за нарушение прав на товарные знаки. Осенью 2022 года Bosch также обращалась в суд с подобными претензиями. Тогда компании удалось добиться взыскания 10 тысяч рублей с ИП Дмитрия Коледенкова за продажу контрафактных пилок для электролобзика под маркой Bosch. При этом первоначально запрашиваемая сумма была уменьшена судом в пять раз. 